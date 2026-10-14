शेतकऱ्यांना शेतीतील नुकसानीपोटी शासनाकडून विविध योजनांच्या माध्यमातून मदत मिळते, परंतु शेतात काम करणाऱ्या शेतमजुराची काय.

भूमिहीन कुटुंबांना दुष्काळी अनुदान देण्याची मागणी
मंठा, ता. १४ : दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या भूमिहीन कुटुंबांना शासनाने तातडीने प्रत्येकी ३० हजार रुपये दुष्काळ अनुदान द्यावे, अशी मागणी भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात सोमवारी (ता. १२) मंठा तहसीलदार सुमन मोरे यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. दुष्काळी परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि शेतमजूर आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. विशेषतः भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबांसमोर उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. स्वतःच्या मालकीची शेती नसल्याने आणि शेतीतील मजुरीवरच संपूर्ण कुटुंबाचा उदरनिर्वाह अवलंबून असल्याने या कुटुंबांना दुष्काळाचा मोठा फटका बसत आहे. ग्रामीण भागातील अनेक भूमिहीन कुटुंबे शेतात मजुरी करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. मात्र, दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतीची कामे कमी झाल्याने त्यांच्या हाताला काम मिळत नाही. रोजगार उपलब्ध नसल्यामुळे कुटुंबाच्या दैनंदिन खर्चासह अन्नधान्य, मुलांचे शिक्षण, आरोग्यावरील खर्च आणि इतर जीवनावश्यक गरजा पूर्ण करणे कठीण झाले असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. यावेळी मारोती खंदारे, भगवान कोळे, प्रल्हाद इक्कर, संदीप अडागळे, लहू आढागळे, गोदाबाई तांबे, शेशुबाई अडागळे, बरमानंद अडागळे, गजानन अवचार, उद्धव वटाणे, अनिता मोरे, लक्ष्मी अडागळे, मंगल वाटाणे, गवळण वाटणे यांच्यासह इतर भूमिहीन शेतमजुरांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.