Chh. Sambhajinagar: छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात पोलीस विभागाच्या विशेष कारवाईत ७ कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ जप्त

छत्रपती संभाजीनगर : विशेष पोलीस महानिरीक्षक परिक्षेत्रातील चारही जिल्ह्यांत या वर्षात आजपर्यंत एकूण सुमारे साडेसात कोटी रुपयांचे अंमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत. यात गांजा, एमडी ड्रग्स आणि बटण यांचा समावेश असल्याची माहिती कार्यालयाच्या वतीने बुधवारी (ता. तीन) देण्यात आली..विशेष म्हणजे, काही ठिकाणी कापसाच्या शेतीच्या नावाखाली गांजाची शेती, परराज्यातून तस्करी करणाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात आली. परिक्षेत्रात छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण, बीड, जालना, धाराशिव अशा चार जिल्ह्यांचा समावेश आहे..या जिल्ह्यांत नवीन वर्षाच्या सुरवातीपासूनच अंमली पदार्थविरोधी जनजागृती व कठोर अंमलबजावणीसाठी सूचना करण्यात आल्या होत्या. ऑगस्ट महिन्यातदेखील विशेष मोहीम राबविण्यात आली. अंतर्गत अंमली पदार्थ विक्री करणाऱ्या १०२ जणांना अटक करून सहा जणांना नोटीस देऊन गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..त्यांच्याकडून सात कोटी ३० लाख रुपयांचा एक हजार १२९ किलो गांजा, ८३५ किलोग्रॅम अफू, ७३ ग्रॅम एमडी ड्रग्स आणि ४६ बटण टॅबलेट असे अंमली पदार्थ जप्त करण्यात आले. विशेष पोलिस महानिरीक्षक वीरेंद्र मिश्र यांच्या नेतृत्वात चारही जिल्ह्यांच्या अधीक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली..Nagpur News: होमगार्ड व एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्याने संपवले जीवन; उड्डाणपुलावरून घेतली उडी, एम्सच्या वसतिगृहात घेतला गळफास.जनजागृतीवरही भरकारवाईबरोबरच जनजागृतीवरही भर देण्यात आला. तरुणाई नशेच्या विळख्यात येऊ नये, म्हणून जनजागृती विशेष मोहिमेअंतर्गत आजवर १३१ शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यालयांत सार्वजनिक ठिकाणी भेटी देऊन प्रबोधनपर व्याख्याने ऑडिओ, व्हिडिओ प्रेझेंटेशन पथनाट्य, रॅली आणि मॅरेथॉनद्वारे जनजागृती केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.