Beed Crime: मद्यधुंद पोलिस आला थेट एसपींच्या दालनात; बीड पाेलिस ठाण्यातील प्रकार, चाैकशीत आलं भलतचं कारण समाेर!

Beed police misconduct case details: दारूच्या नशेत एसपींच्या कॅबिनमध्ये पोहोचला पोलिस कर्मचारी; बीड पोलिस दलात खळबळ
Disciplinary Action Likely After Drunk Policeman’s Act in Beed

Disciplinary Action Likely After Drunk Policeman’s Act in Beed

बीड : काही मनमौजी कर्मचाऱ्यांच्या प्रतापामुळे बीडचे पोलिस दल चर्चेत आले आहे. पोलिस अधीक्षक नवनीत काँवत यांच्या निवासस्थानी यापूर्वी एका कर्मचाऱ्याला गांजा ओढताना पकडण्यात आले होते. आता चक्क खुद्द एसपींच्याच कॅबिनमध्ये एक कर्मचारी चक्क दारूच्या नशेत हजर झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या संबंधित कर्मचाऱ्यावर बीड शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

