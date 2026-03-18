Chhatrapati Sambhajinagar: छत्रपती सांभाजीनगर मध्ये खाद्यतेलाचा तडका महाग; महिन्यात २० रुपयांची झेप

छत्रपती संभाजीनगर: गेल्या काही दिवसांपासून जीवनावश्यक वस्तुंच्या किमतीत होणारी वाढ थांबण्याचे नाव घेत नाही. आता त्यात खाद्यतेलाच्या दराची भर पडली असून, महिनाभरात तेलांच्या किमतीत १० ते २० रुपयांची मोठी वाढ झाली आहे. .फेब्रुवारी महिन्यात स्थिर असलेले तेलाचे दर मार्च महिन्यात कडाडले. सोयाबीन, शेंगदाणा आणि सरकी तेलाच्या दरात मोठी वाढ दिसून आली आहे. शेंगदाणा तेल १८० रुपये प्रतिलिटर होते, ते आता थेट २०० रुपयांवर पोचले आहे..सेच, सोयाबीन आणि सरकी तेलातही १६ रुपयांची वाढ झाली असून ते १३० रुपयांवरून १४६ रुपयांवर गेले आहे. ."गुढीपाडवा आणि रमजान ईदच्या निमित्ताने भाव वाढ झाली आहे. युद्धाचा भारतावर जास्त परिणाम होणार नाही. त्यामुळे आपल्याकडे मोजकेच दर वाढले."-कचरू वेळंजकर, उपाध्याक्ष, कॅट मराठवाडा.