Maharashtra SSC HSC Exam Fee Hike: दहावी बारावीच्या परीक्षा शुल्कात वाढ; पालकांच्या खिशाला बसणार झळ

छत्रपती संभाजीनगर : सामान्य कुटुंबातील विद्यार्थी दहावीच्या परीक्षेची तयारी करत असतानाच राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने पुन्हा एकदा त्यांच्यावर शुल्कवाढीचा घाव घातला आहे..आधीच पूरस्थिती, महागाईच्या झळा सोसणाऱ्या पालकांच्या खिशाला कात्री लावणारा हा निर्णय शिक्षण मंडळाने घेतला असून सलग चौथ्या वर्षी दहावी-बारावीच्या परीक्षा शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे..दहावीच्या नियमित विद्यार्थ्यांसाठी आधी ४७० रुपये असलेले शुल्क आता थेट ५२० रुपयांवर नेण्यात आले आहे. तर बारावीचे ४९० रुपयांवरून ५४० रुपये झाले आहेत. म्हणजेच दरवर्षी शुल्क वाढीची परंपराच जणू मंडळाने सुरू केली आहे. गेल्या मार्च २०२५ मध्येच १२ टक्क्यांनी शुल्कवाढ करण्यात आली होती, आणि आता पुन्हा मार्च २०२६ मध्ये ही वाढ लागू केली जात आहे. एवढेच नव्हे तर प्रमाणपत्रे, मार्कशीट लॅमिनेशन आणि इतर बाबींसाठी स्वतंत्र शुल्क आकारले जाणार असल्याने पालकांवर अतिरिक्त आर्थिक ओझे पडणार आहे. शिक्षण मंडळाने प्रशासकीय खर्च, ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया व परीक्षा संचालनाशी संबंधित खर्च वाढल्याचे कारण दिले असले तरी प्रत्यक्षात हा भार थेट पालक-विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर ढकलला जात आहे..चार वर्षांपासूनची शुल्कवाढवर्ष दहावी बारावी२०२३ ३७५ ४१५२०२४ ४२० ४४०२०२५ ४७० ४९०२०२६ ५२० ५४०.सोबतच अतिरिक्त शुल्काचीही भरप्रशासकीय शुल्क ः २०गुणपत्रिका शुल्क ः २०प्रमाणपत्र शुल्क ः २०प्रात्यक्षिक परीक्षा (प्रति विषय) ः १५एमसीव्हीसी प्रात्यक्षिक परीक्षा (प्रति विषय) ः ३०माहिती तंत्रज्ञान विषय शुल्क (प्रति विषय) ः २००.पूरस्थितीमुळे पालक आधीच संकटातमराठवाड्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये पूरस्थितीमुळे ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गातील कुटुंबांसाठी तर ही वाढ अक्षरशः संकट ठरणार आहे. कारण आधीच शालेय खर्च भागवताना त्यांची दमछाक होत असते, त्यात आता मंडळाच्या या निर्णयामुळे अनेकांना मुलांना परीक्षा द्यायलाही पैसे जुळवणे कठीण होईल..दहावी-बारावीचे परीक्षा फॉर्म भरायला २० ऑक्टोबरपर्यंत मुदत! पुरामुळे विद्यापीठाची परीक्षा लांबली, आता परीक्षा २७ ऑक्टोबरपासून; पूरग्रस्तांची शुल्क माफीची मागणी.‘वारंवार होणाऱ्या शुल्कवाढीमुळे गरीब व मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. शिक्षणाचा हक्क सांगणाऱ्या शासनाकडून अशा प्रकारे आर्थिक अडथळे उभे करणे हे संतापजनक आहे. विद्यार्थ्यांना परीक्षांपासून दूर लोटणारी ही धोरणे तातडीने मागे घेण्यात यावीत. शिक्षण सर्वांसाठी परवडणारे आणि सुलभ असावे ही अपेक्षा असताना शुल्कवाढीच्या सलग घावांनी गरीब कुटुंबांचे कंबरडे मोडले आहे.- वाल्मीक सुरासे, विभागीय सचिव, महाराष्ट्र राज्य संस्था महामंडळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.