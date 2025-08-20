Education News : शालार्थ आयडीच्या दस्तऐवजीकरणात गोंधळ! राज्यातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना फौजदारी कारवाई होण्याची भीती

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी शालार्थ आयडी, वैयक्तिक मान्यता आणि नियुक्ती आदेशांच्या कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून शिक्षण विभागाने ३० ऑगस्टपर्यंत ही कामे पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, २०१२ पूर्वीच्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची माहिती देखील पोर्टलवर भरण्याच्या सूचनेमुळे जिल्ह्यातील ८ हजार शिक्षकांमध्ये गोंधळ आणि संभ्रमाचे वातावरण आहे..शिक्षण आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशानुसार ७ जुलै २०२५ नंतर शालार्थ आयडी आदेश मिळवणाऱ्या सर्वच शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती आदेश, रुजू अहवाल, वैयक्तिक मान्यता आदेश व शालार्थ आयडी आदेश पोर्टलवर अपलोड करणे अनिवार्य आहे. ही प्रक्रिया विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि मंडळ अध्यक्षांच्या स्तरावरून केली जाणार आहे. त्याआधी १८ नोव्हेंबर २०१६ ते सात जुलै २०२५ या काळात मंजूर झालेल्या मान्यतांची माहिती मुख्याध्यापक व प्राचार्यांना अपलोड करावी लागणार आहे. .तर, सात नोव्हेंबर २०१२ ते १८ नोव्हेंबर २०१६ या कालावधीत शालार्थ आयडी आदेश प्रसिद्धच केलेले नसल्याने त्या काळातील नियुक्ती आदेश, रुजू अहवाल व वैयक्तिक मान्यता अपलोड करावी लागणार आहे. प्रत्येक प्रकरणाची पडताळणी विभागीय स्तरावरून केली जाणार असून कागदपत्रे उपलब्ध नसल्यास संबंधित प्रकरणावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सुनावणीद्वारेच निर्णय घेण्यात येणार आहे..यात सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे वैयक्तिक मान्यतेत जर अनियमितता आढळून आली, तर संबंधित मुख्याध्यापक, शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक तसेच विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांच्यावरच फौजदारी कारवाई होणार आहे. शासकीय अपहारप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे हजारो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आता अस्वस्थ झाले आहेत..२०१२ पूर्वीचे शालार्थही तपासणार?शिक्षण विभागाने ‘गैरव्यवहार रोखण्यासाठी पारदर्शकता’ या कारणावरून हा निर्णय घेतला असला, तरी व्यवहारात प्रचंड अडचणी निर्माण होत आहेत. २०१२ पूर्वीच्या कागदपत्रांची मागणी करणे म्हणजे शिक्षकांची विनाकारण छळवणूक ठरत असल्याची नाराजी शिक्षक संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे. ‘नागपूरच्या काही अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे बोगस प्रकरण घडले आणि त्याची शिक्षा संपूर्ण राज्यातील प्रामाणिक शिक्षक-कर्मचाऱ्यांना भोगावी लागत आहे’, अशी संतप्त प्रतिक्रिया शिक्षकांकडून दिली जात आहे. .एकीकडे शिक्षण विभाग डिजिटलायझेशनच्या गजरात पारदर्शकतेची भाषा करीत असताना, दुसरीकडे गोंधळलेल्या आदेशांमुळे शिक्षकांच्या हक्कांचे गंभीर उल्लंघन होत आहे. यामुळे आता हा निर्णय परत घेऊन शिक्षकांना स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना द्याव्यात, अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा शिक्षक संघटनांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.