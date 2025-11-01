Exam Centers: सीसीटीव्ही, पाणी, स्वच्छतागृह नसल्यास केंद्र रद्द! बोर्डाचा परीक्षांसाठी कडक निर्णय; होणार तपासणी सखोल

छत्रपती संभाजीनगर : दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांसाठी केंद्रावर सीसीटीव्ही, पाणी, स्वच्छतागृह, संरक्षण भिंत आणि जाळीदार खिडक्या या सुविधा नसतील, तर अशा केंद्रांची मान्यता रद्द केली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला आणि परीक्षेतील शिस्तबद्धतेला प्राधान्य देत महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने हा निर्णय घेतला..छत्रपती संभाजीनगर विभागात झालेल्या ऑनलाइन बैठकीत बोर्डाचे अध्यक्ष अनिल साबळे, विभागीय सचिव प्रियाराणी पाटील आणि शिक्षणाधिकारी अश्विनी लाठकर यांनी सर्व शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी आणि केंद्रप्रमुखांना याबाबत सूचना दिल्या. ‘भौतिक सुविधा केवळ कागदोपत्री नव्हे, प्रत्यक्षात उपलब्ध असाव्यात,’ असे विभागीय बोर्डाचे अध्यक्ष साबळे म्हणाले..बारावीनंतरची प्रवेश परीक्षा निवड.प्रत्येक केंद्राच्या वर्गखोल्यांना जाळी असणे बंधनकारक आहे. केंद्रावर सीसीटीव्ही कार्यरत असणे, पिण्याचे पाणी, स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, संरक्षण भिंत असणे आवश्यक आहे. या सुविधा नसतील, तर केंद्र मंजूर केले जाणार नाही..जिल्हा शिक्षणाधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील दक्षता समित्या प्रत्यक्ष भेट देऊन तपासणी करतील. त्यांचा अहवाल सकारात्मक आल्याशिवाय केंद्र मान्य होणार नाही. परीक्षेच्या तयारीचा आढावा आणि केंद्र तपासणीसाठी विशेष टीम प्रत्येक जिल्ह्यात धडकणार आहे. गटशिक्षणाधिकारी आणि त्यांची टीम सर्व केंद्रांची पाहणी करून अहवाल सादर करणार असून, त्याच आधारावर केंद्र ठेवायचे की रद्द करायचे हे ठरणार आहे..हॉल तिकीट लॉक प्रणालीयंदा परीक्षा व्यवस्थेत काटेकोरपणा आणण्यासाठी ‘हॉल तिकीट लॉक’ प्रणाली लागू करण्यात आली. प्रवेश क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना परवानगी दिल्यास त्यांचे हॉल तिकीट आपोआप लॉक होणार आहे. यासह यंदा प्रत्येक वर्गात चालू स्थितीत सीसीटीव्ही असणे आवश्यक आहे..यंदा बोर्डाने दहावी, बारावीच्या परीक्षेचे सर्व फुटेज प्रत्येक केंद्राकडून पेनड्राइव्हमध्ये जमा करून घेण्याचा निर्णय घेतला. परीक्षा संपल्यानंतर या सर्व पेनड्राइव्हमधील फुटेज पुन्हा एकदा बारकाईने तपासण्यात येणार आहे. त्यासाठी बोर्डाकडून एक टीम देखील गठीत करण्यात येणार आहे.- अनिल साबळे, अध्यक्ष, विभागीय शिक्षण मंडळ.EducationI News : रोबोटिक्स, ड्रोन बांधणी अन् रेडिओ जॉकी, खेडमधील जालिंदरनगर प्राथमिक शाळेचा जागतिक प्रवास.बोर्डाच्या सर्व सूचनांचे काटेकोर पालन करून परीक्षा सुरळीत पार पडतील यासाठी आम्ही सज्ज आहोत. यंदादेखील शिक्षण विभागातर्फे सर्व परीक्षा केंद्राला जोडण्यासाठी वॉररूम तयार करण्यात येणार आहे. या वॉररूममध्ये सर्व परीक्षा केंद्रांवर नियंत्रण ठेवले जाईल; तसेच मागील वर्षी गैरप्रकारात सहभागी केंद्रांची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव देखील बोर्डाला पाठवण्यात आला.- अश्विनी लाठकर, शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.