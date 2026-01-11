Sillod News : सिल्लोडमध्ये तालुकास्तरीय निबंध स्पर्धेत २३०० विद्यार्थ्यांचा सहभाग; विद्यार्थ्यांनी मांडले सामाजिक जाणीव व राष्ट्रप्रेमाचे विचार

महेश रोडेनिल्लोड फाटा : युनिव्हर्सल रुरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट व जाधव हॉस्पिटल, सिल्लोड यांच्या संयुक्त विद्यमाने क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, राजमाता जिजाऊसाहेब भोसले व स्वामी विवेकानंद यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित तालुकास्तरीय शालेय निबंध स्पर्धा व बक्षीस वितरण सोहळा अत्यंत उत्साहपूर्ण व प्रेरणादायी वातावरणात पार पडला. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या विचारशक्तीला व्यासपीठ देणारा हा उपक्रम ठरला..या स्पर्धेत तालुक्यातील शासकीय, निमशासकीय व खासगी शाळांमधील तब्बल २३०० विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदविला. विद्यार्थ्यांनी सामाजिक जाणीव, राष्ट्रप्रेम, स्त्रीशिक्षण, संविधानिक मूल्ये, चारित्र्यनिर्मिती, पर्यावरण संवर्धन व व्यक्तिमत्त्व विकास यांसारख्या विषयांवर प्रभावीपणे आपले विचार मांडले.कार्यक्रमाच्या सुरुवातीस मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करण्यात आले. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या स्वागतगीताने कार्यक्रमाला प्रसन्न वातावरण लाभले. आयोजकांच्या वतीने मान्यवरांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात आले..स्पर्धेचा निकाल जाहीर करताना परीक्षक मंडळाने विचारांची खोली, भाषा, मांडणी व विषयाचे आकलन या निकषांवर निकाल घोषित केला.प्रथम पारितोषिक – साक्षी नामदेव पांढरेद्वितीय पारितोषिक – वैष्णवी रामेश्वर लोखंडेतृतीय पारितोषिक – श्रद्धा एकनाथ शिंदेयांना रोख पारितोषिके व सन्मानचिन्ह देऊन गौरविण्यात आले.विद्यार्थ्यांचा उत्साह वाढावा या उद्देशाने उत्तेजनार्थ पारितोषिके कोमल गणपत वाणी, समृद्धी योगेश शेवाळे, आदित्य राजू तळेकर, प्रणिता गजानन जीवरग, रोशन बबन जैवळ, वैशाली दत्तात्रय फरकाडे व श्रावणी तुकाराम बकरे यांना प्रदान करण्यात आली..कार्यक्रमात सामाजिक बांधिलकी जपत एकूण १५१ विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्याचे वाटप करण्यात आले. यामध्ये वह्या, पेन, पेन्सिल, कंपास बॉक्स आदी शैक्षणिक साहित्याचा समावेश होता. या उपक्रमामुळे गरजू विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन मिळाल्याचे दिसून आले.कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉ. दिनेश कोल्हे (सिल्लोड) तसेच पोलीस निरीक्षक सुनील इंगळे (वडोदबाजार पोलीस स्टेशन) उपस्थित होते. अध्यक्षस्थानी जाधव हॉस्पिटलचे डॉ. बाबासाहेब जाधव, डॉ. संतोष शिंदे व डॉ. शेखर दौड होते. याशिवाय माऊली वारकरी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष रामेश्वर पवार महाराज, विविध शाळांचे समिती अध्यक्ष, शिक्षक, पालक व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..Sambhajinagar Crime : धक्कादायक ! मामीचा अल्पवयीन भाच्यावर लैंगिक अत्याचार अन् ... संतापजनक घटनेने शहरात खळबळ .मार्गदर्शन करताना डॉ. दिनेश कोल्हे म्हणाले,“आजचा विद्यार्थी हा उद्याच्या समाजाचा पाया आहे. केवळ गुण मिळवणे हे शिक्षणाचे अंतिम ध्येय नसून चारित्र्य, शिस्त, नैतिक मूल्ये आणि समाजाप्रती जबाबदारी निर्माण होणे हे खरे शिक्षण आहे.”अध्यक्षीय भाषणात डॉ. बाबासाहेब जाधव यांनी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये दडलेली गुणवत्ता अशा उपक्रमांमुळे पुढे येते, असे नमूद केले. डॉ. संतोष शिंदे व डॉ. शेखर दौड यांनीही आयोजकांच्या सामाजिक उपक्रमाचे कौतुक केले..निबंध स्पर्धेचे विषय विद्यार्थ्यांच्या वयोगटानुसार देण्यात आले होते. समाजातील बदलते प्रश्न, स्त्री–पुरुष समानता, संविधानिक मूल्ये, स्वच्छता, पर्यावरण संवर्धन व राष्ट्रभक्ती यावर विद्यार्थ्यांनी सखोल मांडणी केली. अनेक निबंधांतून ग्रामीण जीवनातील वास्तव, संघर्ष व आशेचे प्रभावी चित्रण दिसून आले.कार्यक्रमाचे आयोजन अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने करण्यात आले. स्वयंसेवक, शिक्षक व संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी संयोजनात मोलाची भूमिका बजावली. पालक व नागरिकांनी भविष्यातही असे शैक्षणिक व संस्कारक्षम उपक्रम सातत्याने राबवावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.