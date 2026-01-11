छत्रपती संभाजीनगर

Sillod News : सिल्लोडमध्ये तालुकास्तरीय निबंध स्पर्धेत २३०० विद्यार्थ्यांचा सहभाग; विद्यार्थ्यांनी मांडले सामाजिक जाणीव व राष्ट्रप्रेमाचे विचार

सिल्लोडमध्ये २३०० विद्यार्थ्यांच्या सहभागाने तालुकास्तरीय निबंध स्पर्धा संपन्न; क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले व राजमाता जिजाऊ जयंतीनिमित्त गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गौरव.
निल्लोड फाटा : युनिव्हर्सल रुरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट व जाधव हॉस्पिटल, सिल्लोड यांच्या संयुक्त विद्यमाने क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, राजमाता जिजाऊसाहेब भोसले व स्वामी विवेकानंद यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित तालुकास्तरीय शालेय निबंध स्पर्धा व बक्षीस वितरण सोहळा अत्यंत उत्साहपूर्ण व प्रेरणादायी वातावरणात पार पडला. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या विचारशक्तीला व्यासपीठ देणारा हा उपक्रम ठरला.

