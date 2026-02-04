Kinwat News : एकलव्य शाळेतील विद्यार्थ्यांना दूषित पाण्यामुळे कावीळ आजाराची लागण

किनवट : तालुक्यातील सहस्रकुंड येथील एकलव्य रेसिडेन्शिअल मॉडेल शासकीय शाळेत दूषित पाण्यामुळे शाळेतील २५ मुला मुलींना कावीळ अजाराची लागण लागली होती . पण येथील आरोग्य विभागाने वेळीच दखल घेतल्यामुळे ही कावीळ्याची साथ आटोक्यात अनल्याची माहिती येथील वैधकीय अधिकारी ऋषिकेश निकम , यानी सांगितली..दिनांक २५जानेवारी रोजी एकलव्य शाळेतील विद्यार्थ्यांना मळमळ, उलटी, पोटदुखी, ताप, आदी आजार होत असल्याची तक्रार शाळेत वाढल्याने या शाळेतील ५० विद्यार्थ्यांची तपासणी ईस्लापुर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात केली असता दिनांक २८ जानेवारी रोजी शाळेतील २५ विद्यार्थ्यांना कावीळ आजाराची लागण लागल्याची माहिती येथील वैधकीय अधिकारी निकम ' यांनी दिली तसेच सदरील वैधकीय अधिकाऱ्यांनी तेथील पाण्याची तपासती केली असता दूषित पाणी असल्याचे त्यांना आढळले व त्यांनी येथील मुख्याध्यापक रविंद्र राऊत यांना सदरील बोअर चे दूषित पाणी वापरू नका असे सांगितले..Latest Marathi News Update: देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडल?.एकलव्य शाळेत सध्या सदरील दूषित बोरवेलचा पाणी बंद असल्याची माहिती येथील मुख्याध्यापकांनी दिली असून सदरील घटनेची पाहणी करण्यासाठी जिल्हा आरोग्य अधिकारी संगीता देशमुख , ऍडिशनल अधिकारी सूर्यवंशी व तालुका आरोग्य अधिकारी किशन गायकवाड , यांनी सुद्धा या शाळेला भेट दिल्याची माहिती आहे इस्लापूर आरोग्य विभाग हे सदरील शाळेला रोजच भेट देत असल्याची माहिती आहे ..एकलव्य शाळेतील विद्यार्थ्यांची तपासणी केली असता त्यामध्ये २५ विद्यार्थ्यांना कावीळ आजाराची लागण लागली .सदरील आजार दूषित पाण्यामुळे झाले .वैद्यकीय अधिकारी ऋषिकेश निकममी दिनांक 27 जानेवारी ते 31 जानेवारी पर्यंत प्रशिक्षणासाठी बाहेर गेलो होतो .त्यादरम्यान हे प्रकरण घडलं आता सदरील बोअरचे पाणी बंद आहे . आणि पाणी पिण्यासाठी शुद्ध पाणी बाहेरून मागवत आहे .मुख्याध्यापक रवींद्र राऊतसदरील शाळेत वस्तीग्रहामध्ये काही ठिकाणी बाथरूमची पाईप फुटल्याने ते पाणी नाली मधून बोरअर मध्ये जात आहे . येथील बोरचे पाणी अन्न शिजवण्यासाठी व विद्यार्थ्यांना पिण्यासाठी वापरत असल्याची माहिती मिळाली आहे .सध्या सर्वच विद्यार्थ्यांची परिस्थिती चांगली असल्याची माहिती आरोग्य विभागाकडून मिळाली आहे ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.