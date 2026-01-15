छत्रपती संभाजीनगर

Migratory Bird Europe: युरोपचा पाहुणा बालाघाटच्या माळरानात! चार हजार किलोमीटरचा प्रवास करून ‘भोरडी’ पक्षी अहमदपुरात दाखल..

Bhordi Bird Travels 4000 km to Balaghat grassland: युरोपातून आलेल्या भोरडी पक्ष्यांनी बालाघाटच्या माळरानात रंग भरले
The European migratory ‘Bhordi’ bird spotted resting in the Balaghat grasslands of Ahmedpur.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हडोळती: निसर्गाच्या चक्रानुसार दरवर्षी हिवाळा सुरू होताच दूरवरच्या देशांतून स्थलांतरित पक्ष्यांचे आगमन होते. यंदाही युरोप व मध्य आशियातून आलेल्या ‘भोरडी’ (रोसी स्टारलिंग) या विदेशी पक्ष्याने बालाघाटच्या माळरानात हजेरी लावली असून, अहमदपूर तालुक्यात त्याचे दर्शन झाल्याने पक्षीप्रेमींमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.

Ahmedpur
bird
Wildlife
europe

