Migratory Bird Europe: युरोपचा पाहुणा बालाघाटच्या माळरानात! चार हजार किलोमीटरचा प्रवास करून ‘भोरडी’ पक्षी अहमदपुरात दाखल..

हडोळती: निसर्गाच्या चक्रानुसार दरवर्षी हिवाळा सुरू होताच दूरवरच्या देशांतून स्थलांतरित पक्ष्यांचे आगमन होते. यंदाही युरोप व मध्य आशियातून आलेल्या 'भोरडी' (रोसी स्टारलिंग) या विदेशी पक्ष्याने बालाघाटच्या माळरानात हजेरी लावली असून, अहमदपूर तालुक्यात त्याचे दर्शन झाल्याने पक्षीप्रेमींमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे..कझाकस्तान, रशिया तसेच मध्य आशियातील कडाक्याच्या थंडीपासून बचाव करण्यासाठी हे पक्षी सुमारे चार हजार किलोमीटरचा प्रवास करून भारतात येतात. स्थानिक भाषेत या पक्ष्याला 'भोरडी' किंवा 'पळस मैना' असेही म्हटले जाते. माळराने, शेतजमीन व उघडी मैदाने हे त्यांचे आवडते अधिवास असून, अहमदपूर परिसरातील पर्यावरण या पक्ष्यांसाठी अनुकूल ठरत आहे. लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूरसह राज्यातील काही भागांतही या पक्ष्यांचे दर्शन होत आहे. हे पक्षी प्रामुख्याने कीटक व लहान अन्नघटकांवर जगतात, त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठीही ते उपयुक्त मानले जातात. साधारणपणे मार्च महिन्यापर्यंत हे पाहुणे येथे मुक्काम करतात. या दुर्मीळ पाहुण्याच्या आगमनामुळे परिसरातील जैवविविधतेचे महत्त्व अधोरेखित होत असून, निसर्ग संवर्धनाची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे..भोरडी पक्ष्याला ग्रामीण भाषेत टोळखाऊ म्हणून ओळखले जाते. शेतीवर येणाऱ्या टोळधाडीचा बंदोबस्त करण्यात हा पक्षी अत्यंत निष्णात आहे. मोठ्या संख्येने येणारे हे पक्षी काही तासांतच पिकांवरील कीटकांचा फडशा पाडतात..हजारो किलोमीटरचा खडतर प्रवासहे पक्षी पूर्व युरोप आणि मध्य आशियातून हिमालय ओलांडून भारतात येतात. साधारण ३००० ते ५००० किलोमीटरचा प्रवास करून हे पक्षी नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये महाराष्ट्रात पोचतात. साधारण ५ ते ६ महिने मुक्काम केल्यानंतर, मार्च-एप्रिलमध्ये जेव्हा उन्हाचा कडाका वाढू लागतो, तेव्हा हे पक्षी पुन्हा आपल्या प्रजननासाठी मायदेशी परततात..भोरडी पक्षाच्या पोट आणि पाठीचा भाग फिकट गुलाबी रंगाचा असतो, तर डोके, पंख आणि शेपटी काळ्या रंगाची असते. डोक्यावर एक मोहक काळा तुरा असतो. जसा त्यांचा परतीचा प्रवास जवळ येतो, तसा त्यांचा हा गुलाबी रंग अधिक गडद आणि चमकदार होऊ लागतो. निसर्गाच्या या किमयेचे जतन करणे ही आपली जबाबदारी आहे. शेतात रासायनिक कीटकनाशकांचा वापर कमी केल्यास या पक्ष्यांचे संवर्धन होण्यास मदत होईल.- डॉ. सुनील चलवदे, पक्षी अभ्यासक.हा एक स्थलांतरित पक्षी असून, प्रामुख्याने थव्याने राहतात. ज्वारी, बाजरी यांसारखी धान्ये, कीटक आणि फुलांतील मकरंद हे त्यांचे मुख्य खाद्य आहे. स्थानिक भाषेत यांना 'भोरडी' किंवा 'पळस मैना' असेही म्हणतात. यांचा प्रजनन काळ मे ते जून असून, तो भारताबाहेर असतो. ते तीन ते पाच हजार किलोमीटरचा प्रवास करून भारतात येतात.- धनंजय गुट्टे, वन्यजीव संरक्षक.शिस्तबद्ध कवायतींप्रमाणे बदलतात आकारभोरडी पक्ष्यांचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांचे सामूहिक उड्डाण. याला शास्त्रीय भाषेत ''मर्मरेशन'' असे म्हणतात. संध्याकाळच्या वेळी पक्षी जेव्हा एकत्र उडतात, तेव्हा आकाशात एखादी काळी-गुलाबी लाट उसळल्याचा भास होतो. शिस्तबद्ध कवायतींप्रमाणे हे पक्षी आपला आकार बदलतात; पण आश्चर्य म्हणजे एवढ्या मोठ्या संख्येत असूनही ते कधीच एकमेकांना धडकत नाहीत.