FB वर २ महिन्यापूर्वी ओळख, मदतीसाठी घाटी रुग्णालयाच्या क्वार्टरमध्ये बोलावून PhD विद्यार्थीनीवर अत्याचार

छत्रपती संभाजीनगर : घाटी रुग्णालयाच्या क्वार्टरमध्ये एका ३१ वर्षीय पीएडची संशोधक विद्यार्थीनीवर अत्याचाराची धक्कादायक घटना उघडकीस आलीय. या प्रकरणी पोलिसांनी ३५ वर्षीय तरुणाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. पीडितेची आणि तरुणाची फेसबुकवरून झालेल्या ओळख झाली होती. त्यानंतर दोघांमध्ये मैत्री झाली. तरुणाने तिचा विश्वास संपादन केला. त्यानंतर सामान पॅकिंगमध्ये मदतीचे कारण सांगून बोलावून घेतलं होतं. .३१ वर्षीय पीएच. डी. करणाऱ्या विद्यार्थिनीवर अत्याचार केल्याचा प्रकार १२ जुलैला घडला. याप्रकरणी सोमवारी (ता. तीन) बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला. दीपक मधुकर भुक्तार (वय ३५, रा. पडेगाव, मूळ रा. घाटी क्वार्टर) असे संशयित आरोपीचे नाव आहे..RBI MPC Repo Rate: RBIचा रेपो दराबाबत मोठा निर्णय! तुमचा EMI कमी झाला की वाढला? होम लोन, पर्सनल लोनचं काय होणार?.पोलिसांच्या माहितीनुसार याप्रकरणी ३१ वर्षीय पीडितेने दीपकविरोधात तक्रार दिली. त्यानुसार दोन महिन्यांपूर्वी त्यांची आणि आरोपीची समाजमाध्यमांवर ओळख झाली होती. १२ जुलैला आरोपीने घाटी रुग्णालयातील आपले क्वार्टर रिकामे करायचे असून सामान पॅक करण्यासाठी मदतीची विनंती केली..धक धक गर्लला लागला जॅकपॉट! 18 वर्षांत तब्बल 824% नफा; माधुरी दीक्षितने ₹52 लाखांची प्रॉपर्टी विकली तब्बल 'इतक्या' कोटींना.विश्वास असल्याने पीडिता मदतीसाठी गेली. रात्री उशीर झाल्याचे कारण सांगत आरोपीने तिला तिथेच थांबण्यास भाग पाडले. त्यानंतर तिच्यावर अत्याचार केला. याप्रकरणी बेगमपुरा पोलिसांत धाव घेत तक्रार दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.