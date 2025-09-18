Fake Farmer Card: सिल्लोडमध्ये बनावट ‘फार्मर कार्ड’; योजनेच्या नावाखाली केंद्रचालकांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक

सिल्लोड : केंद्र सरकारच्या ॲग्रिस्टॅक (फार्मर कार्ड) योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणीची सोय आहे. मात्र, सिल्लोड तालुक्यात काही जणांनी बनावट कार्ड तयार करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचे प्रकार समोर आले आहेत..योजनेनुसार नोंदणी झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना फक्त अधिकृत पावती मिळते. हीच पावती फार्मर कार्डची खात्री असून, स्वतंत्र प्लॅस्टिक किंवा लॅमिनेशन कार्डचा कुठलाही नियम नाही. तरीही काही केंद्रचालकांनी अज्ञानाचा फायदा घेत शेतकऱ्यांकडून कार्ड बनविणे, लॅमिनेशन किंवा रंगीत प्रिंट या नावाखाली पैसे उकळण्याचा धंदा सुरू केला आहे..Jalgaon News : शेतकऱ्यांच्या घामातून उभी राहिलेली ‘दगडी बँक’ विक्रीला; जळगाव जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाचा निर्णय.या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांची आधार क्रमांक, मोबाइल क्रमांक, जन्मतारीख यांसारखी संवेदनशील माहिती खासगी पोर्टलवर टाकली जात असून, भविष्यात आर्थिक फसवणुकीचा धोका निर्माण झाला आहे. कृषी विभागाने वारंवार स्पष्टीकरण दिले असतानाही ग्रामीण भागात ‘कार्ड बनविणे बंधनकारक आहे’, असा गैरसमज पसरविला जात आहे. .निल्लोड येथील भागचंद जाधव या शेतकऱ्याने सिल्लोड येथे कार्ड बनविले असता, ते बनावट असल्याचे उघड झाले. जाधव यांची जमीन पोटखराब असल्यामुळे नोंदणी शक्य नसतानाही संबंधित केंद्रचालकाने बनावट कार्ड दिल्याचा आरोप आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने जनजागृती मोहीम राबवून खरी माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवावी आणि खासगी पोर्टलद्वारे बनावट कार्ड तयार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. तसेच शेतकऱ्यांनीही वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवत अनधिकृत कार्ड बनविण्यापासून सावध राहावे, असे आवाहन केले आहे..‘फार्मर आयडी’बाबत शेतकऱ्यांना आवाहन.शासनाने निर्देश दिलेले नाहीत. अशा प्रकारचे कार्ड बनविण्याची आवश्यकता नाही. आपली खासगी माहिती चोरून आली फसवणूक होऊ शकते. शेतकऱ्यांनी कुठल्याही अफवांना बळी पडू नये.- परीक्षित पाटील, उपकृषी अधिकारी, कृषी विभागअधिकृत आपले सरकार केंद्र व अधिकृत पोर्टलवरूनच नोंदणी करून घेणे. कोणी शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत असेल, तर त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंद करण्यात येईल.- सतीश सोनी, तहसीलदार, सिल्लोड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.