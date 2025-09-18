छत्रपती संभाजीनगर

Fake Farmer Card: सिल्लोडमध्ये बनावट ‘फार्मर कार्ड’; योजनेच्या नावाखाली केंद्रचालकांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक

Farmer Fraud: सिल्लोड तालुक्यात AgriStack (फार्मर कार्ड) नोंदणीच्या नावाखाली काही केंद्रचालकांनी प्लास्टिक/लॅमिनेशन कार्ड बनवून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली. प्रशासनाने त्वरित जनजागृती करावी आणि खासगी पोर्टलवर बनावट कार्ड तयार करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
Fake Farmer Card

Fake Farmer Card

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सिल्लोड : केंद्र सरकारच्या ॲग्रिस्टॅक (फार्मर कार्ड) योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणीची सोय आहे. मात्र, सिल्लोड तालुक्यात काही जणांनी बनावट कार्ड तयार करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचे प्रकार समोर आले आहेत.

Loading content, please wait...
Farmer
FIR
scam
Data
Agriculture Department
Fake Farmer Card Scam

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com