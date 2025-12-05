Fake IAS Kalpana Case: कल्पनाचा अफगाणी प्रियकर अशरफच्या पासपोर्टची तपासणी

छत्रपती संभाजीनगर : बोगस आयएएस कल्पना भागवत प्रकरणात आता पोलिस उपायुक्त (गुन्हे) रत्नाकर नवले यांनीही लक्ष घातले आहे. आजवरच्या सर्व प्रकरणांचा आढावा त्यांनी घेतला. त्यांच्यासह गुन्हे शाखेनेदेखील माहिती जाणून घेतली..यात कल्पनाचा प्रियकर अशरफ खिल याच्या पासपोर्टची तपासणी पोलिसांकडून केली जात असून, कल्पना वास्तव्यास असलेल्या परिसरातील अन्य काही लोकांची चौकशी गुरुवारी दिवसभर केल्याचे सूत्रांनी सांगितले..प्रकरणात यापूर्वी १९ कोटींचा चेक देणारा भानुशाली याला चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते. त्याने हा चेक का दिला याबाबत त्याच्याकडे विचारणा केल्यानंतर त्याने आपण हा चेकच दिला नसल्याचा दावा केला..कल्पना आपल्या बहिणीप्रमाणे असल्याने ती घरात येत जात होती. त्यामुळे सर्व कुटुंबीयांशीच तिचा चांगलाच परिचय होता. हा चेक बनावट असल्याचा खुलासा झाला. यानंतर नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. एस.एन. पठाण यांचीही चौकशी करण्यात आली. कल्पनाने त्यांचीही फसवणूक केल्याचा उलगडा त्यातून झाला. खासदार नागेश आष्टीकर यांचेही नाव कल्पनाने फसवलेल्यांच्या यादीत आले. .Fake IAS Case: तोतया IAS चा नवा कारनामा! १९ कोटींचा चेकही बनावट; दोन पेन, दोन सही आणि भरपूर खाडाखोड उघड.दरम्यान, आता अशरफच्या पासपोर्टची तपासणी केली जात आहे. कल्पनाच्या मोबाइलमध्ये तिचा प्रियकर अशरफचा भाऊ गालीब अहमद हा पाकिस्तानात हॉटेल व्यवसाय करतो. त्याचे भारतातील व्हिसा अर्ज नाकारल्याचे स्क्रीन शॉटही मिळाले होते. काही चॅट डिलीट करण्यात आले होते. हा सर्व डेटा रिकव्हरीचे काम सध्या सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.