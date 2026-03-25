Chhatrapati Sabhajinagar:फर्दापूरमधील भंगार दुकानाला आग लागली संपत्ती १५ लाखांचा खाक; जीवितहानी टळली

फर्दापूर: छत्रपती संभाजीनगर-जळगाव महामार्गावरील रिजवान बेग अत्तर बेग यांच्या भंगारच्या दुकानाला मंगळवारी (ता. २४) दुपारी अचानक आग लागल्याची घटना घडली. .या आगीत १५ लाखांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज बेग यांनी व्यक्त केला आहे..दुकानात पाण्याचे ड्रम, जुने फर्निचर तसेच विविध प्रकारचे ज्वलनशील साहित्य होते. अचानक लागलेल्या आगीने काही क्षणातच उग्र रूप धारण केले आणि संपूर्ण दुकान आगीच्या भक्ष्यस्थानी सापडले..धुराचे लोट परिसरात पसरल्यामुळे काही काळ नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी पाण्याचे टँकर आणून आग आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यामुळे शेजारील दुकाने व घरांचा धोका टळला..मात्र, भंगार दुकानातील साहित्य जळून खाक झाले. आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. घटनेनंतर प्रशासनाकडून पाहणी करण्यात आली असून तपास सुरू आहे.