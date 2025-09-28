Viral Video: पूरात अडकली जीवापाड जपलेली बैलजोडी, शेतकऱ्याचे हृदयद्रावक प्रयत्न, पण निसर्ग क्रूर झाला!

अचानक आलेल्या पुराने शेतकऱ्याची लाडकी बैलजोडी संकटात सापडली. रांजणगाव खुरी येथील नदीचे पाणी गावात शिरल्याने गावाचा संपर्क तुटला. शेतकऱ्याने बैलांना वाचवण्यासाठी जीवाचे रान केले, पण निसर्गाच्या क्रूरपणापुढे त्याचे प्रयत्न अपुरे पडले. सध्या संभाजीनगर जिल्ह्यात पाऊस थांबला असला, तरी ढगाळ वातावरण आणि पूरपरिस्थिती कायम आहे..Mumbai Heavy Rain: मुंबईकरांनो, अनावश्यक प्रवास टाळा! अंधेरी सबवे वाहतुकीसाठी बंद.. जाणून घ्या पर्यायी मार्ग.रात्रभर संततधार पावसाचा कहरशनिवारी दुपारपासून सुरू झालेला मुसळधार पाऊस रविवारी रात्रभर कोसळला. यामुळे गावागावांत आणि दुकानांमध्ये पाणी शिरले. शेतीमाल आणि दुकानातील सामानाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. शेतातील पिके पाण्याखाली गेली, तर पालक, मेथी, कोथिंबीर यासारख्या पालेभाज्या सडून गेल्या. यामुळे बाजारात भाजीपाल्याची आवक घटली आणि भाव गगनाला भिडले..पूरामुळे उभी पिके उद्ध्वस्तवाळूज महानगर आणि आसपासच्या ग्रामीण भागात पावसाने हाहाकार माजवला. उभी पिके आडवी झाली, शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला. अतिवृष्टीमुळे ओल्या दुष्काळासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले..ओढे-नाल्यांना पूर, गावांचा संपर्क तुटलावाळूज परिसरातील लवकी, नागझरी, कसार ओढा यासह अनेक ओढे-नाले ओसंडून वाहत आहेत. शिवनानदी आणि नागझरी नदीवरील पूल पाण्याखाली गेल्याने वैजापूर-लासूर, तुर्काबाद-वाळूज, तुर्काबाद-कासोडा, मलकापूर, शिरोली, डोमेगाव अशा अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे.धरणाचा सांडवा वाहून गेलायेसगाव, तुर्काबाद, मलकापूर, शिरोडी परिसरात रात्रभर कोसळलेल्या पावसामुळे नद्या, ओढे आणि नाले तुडुंब भरले. येसगाव येथील कसार ओढ्यावरील पाझर तलावाचा सांडवा पाण्याच्या लोंढ्याबरोबर वाहून गेला. त्यामुळे तुर्काबाद ते येसगाव रस्त्याचा संपर्क तुटण्याची भीती आहे..औद्योगिक वसाहतीत जलमय रस्तेवाळूज औद्योगिक वसाहतीतील अनेक रस्ते पाण्याखाली गेले आहेत. मोरे चौक ते वैष्णोदेवी मंदिराकडील रस्त्यावर पाणीच पाणी आहे, ज्यामुळे कामगारांना जीव धोक्यात घालून कामावर जावे लागत आहे. अनेक कंपन्यांमध्ये पाणी शिरले आहे. विशेष म्हणजे, छत्रपती संभाजीनगर ते पुणे महामार्गावरील कामगार चौकात पाणी साचल्याने दुभाजकावरून पाणी ओसंडून वाहत आहे..Farmer Crisis: सरकारला कर्जमाफीसाठी अजून कशी परिस्थिती हवी? मराठवाड्यावरील अघोरी पाऊस, विदर्भातही शिरला… शेतकरी संपला!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.