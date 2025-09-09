Parbhani News : नदीपात्रात बुडून शेतकऱ्याचा मृत्यू, संतप्त नातेवाइकांनी मृतदेह आणला जिल्हाधिकारी कार्यालयात

परभणी : धारणगाव (ता. परभणी) येथील तरुण शेतकरी गजानन आश्रुबा डुकरे याचा ई-पीक पाहणीसाठी शेतात जाताना दुधना नदीत बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही घटना सोमवारी (ता. आठ) पहाटे उघडकीस आली. संतप्त नातेवाइकांनी मृतदेह थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयात आणून तीव्र निषेध व्यक्त केला..गजानन डुकरे हे रविवारी (ता. सात) सकाळी अकराच्या दरम्यान ई-पीक पाहणीसाठी शेतात जात होते. त्यांना नदीतील पाण्याचा अंदाज न आल्याने बुडून मृत्यू झाला असावा असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. याबाबत माहिती मिळताच नातेवाइकांनी प्रशासनाला कळवले. दुपारी दोनला जीवरक्षक पथक घटनास्थळी पोचले आणि सायंकाळी सहापर्यंत शोधमोहीम राबवली. मात्र यश मिळाले नाही. रात्रभर नातेवाईक आणि स्थानिक नागरिकांनी शोध सुरू ठेवला. सोमवारी पहाटे सहाला गजानन डुकरे यांचा मृतदेह समसापूर येथील बंधाऱ्यात आढळला. ग्रामस्थांनी तो बाहेर काढताच संतापाचा उद्रेक झाला..बंधाऱ्यामुळे बळी गेल्याचा आरोपबंधाऱ्याच्या धोकादायक अवस्थेमुळे हा अपघात घडल्याचा आरोप करत मृतदेह जिल्हाधिकारी कार्यालयात आणला. बंधारा तत्काळ हटवावा आणि मृत कुटुंबीयांना तातडीने आर्थिक मदत द्यावी या मागण्यांसह ग्रामस्थ आणि नातेवाइकांनी अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पोलिसांनी तणावपूर्ण स्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला. प्रशासनाच्यावतीने अपर जिल्हाधिकारी डॉ. प्रताप काळे व निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी यांनी ग्रामस्थांच्या भावना लक्षात घेऊन संबंधित यंत्रणांना आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले..गुरुवारी महत्त्वाची बैठकधारणगाव येथील दुधना नदीवरील बंधाऱ्यासंदर्भात ११ सप्टेंबरला जिल्हाधिकारी संजय चव्हाण यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार आहे. जलसंपदा विभाग, जलसंधारण विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लघू पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. गावकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनाही बैठकीचे आमंत्रण देण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.