Parbhani News : नदीपात्रात बुडून शेतकऱ्याचा मृत्यू, संतप्त नातेवाइकांनी मृतदेह आणला जिल्हाधिकारी कार्यालयात

Farmer Death : ई-पीक पाहणीसाठी शेतात जाताना परभणीच्या गजानन डुकरे या तरुण शेतकऱ्याचा दुधना नदीत बुडून मृत्यू, मृतदेह आढळताच संतप्त नातेवाइकांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर तीव्र निषेध!
Farmer Death

Farmer Death

सकाळ वृत्तसेवा
परभणी : धारणगाव (ता. परभणी) येथील तरुण शेतकरी गजानन आश्रुबा डुकरे याचा ई-पीक पाहणीसाठी शेतात जाताना दुधना नदीत बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही घटना सोमवारी (ता. आठ) पहाटे उघडकीस आली. संतप्त नातेवाइकांनी मृतदेह थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयात आणून तीव्र निषेध व्यक्त केला.

