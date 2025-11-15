Farmer: मराठवाड्यात ८९९ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले; दहा महिन्यांत, बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक २०० शेतकऱ्यांनी संपवले जीवन

छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यात यंदा अतिवृष्टी झाली अन् पिके तर वाहून गेलीच; परंतु कधीही पात्र न भरलेल्या नद्यांनी यंदा जमिनीही खरडून नेल्या. कधी दुष्काळ, पिकांवर कीड, शेतमालाला न मिळणारा भाव यातच लेकींची लग्ने, दवाखाना यामुळे मराठवाड्यातला शेतकरी कर्जबाजारी होत गेला..नापिकी, कर्जबाजारीपणाला कंटाळून मागील जानेवारी ते ऑक्टोबर २०२५ या दहा महिन्यांत मराठवाड्यातील तब्बल ८९९ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले. सर्वाधिक २०० शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या एकट्या बीड जिल्ह्यात झाल्या आहेत..Beed Heavy Rain: आता तरी आम्हाला मदत मिळणार का? शेतकऱ्यांचा केंद्रीय पथकाला सवाल, येवलवाडी परिसरात केली पाहणी.ही धक्कादायक माहिती विभागीय आयुक्तांच्या आकडेवारीत समोर आली आहे. दहा महिन्यांत मराठवाड्यातील ८९९ शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारी ही केवळ एक संख्या नाही, तर ग्रामीण वास्तवाचे भयावह चित्र आहे. पिकांचे नुकसान, कर्जाचे ओझे आणि बाजारातील अनिश्चितता या त्रिकुटात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना शाश्वत उपाययोजना आणि मानसिक आधाराची गरज असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले..बीडमध्ये आत्महत्यांचा वाढता आलेखयंदाच्या अतिवृष्टीत बीड, धाराशिव जिल्ह्यांत चांगलेच नुकसान झाले होते. एकट्या बीड जिल्ह्यात २०० आत्महत्या झाल्या आहेत. त्यापैकी ३० प्रकरणे अपात्र ठरली असून १४९ प्रकरणांची चौकशी प्रलंबित आहे..१०२ शेतकऱ्यांना मदत नाहीमराठवाड्यातील ८९९ शेतकरी आत्महत्यांपैकी ५६० शेतकरी प्रकरणांत चौकशी होऊन ती मदतीसाठी पात्र ठरली आहेत. याशिवाय १०२ प्रकरणे अपात्र आहेत. या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना एक लाख रुपयांची मदत दिली जाते. २३७ प्रकरणे चौकशीसाठी अद्याप प्रलंबित असून या प्रकरणांत सध्यातरी निर्णय झाला नाही..सर्वाधिक आत्महत्या मार्च, ऑक्टोबरमध्येमराठवाड्यात सर्वाधिक आत्महत्या मार्च आणि ऑक्टोबर महिन्यात झाल्या आहेत. याशिवाय जानेवारी महिन्यात ८८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. फेब्रुवारी महिन्यात ७५, मार्च महिन्यात ११०, एप्रिल ८८, मे महिन्यात ७८, जून महिन्यात ८५, जुलै महिन्यात १०९ आणि ऑगस्ट महिन्यात ७६, सप्टेंबरमध्ये ८३ तर ऑक्टोबरमध्ये १०९ शेतकऱ्यांनी मरण जवळ केले. प्रत्येक महिन्यात ८० ते ९० शेतकरी आत्महत्या करत असल्याची सरासरी समोर आली आहे..राज्य सरकारने दिवाळीपूर्वी पंचनामे करून मदत देऊ अशी घोषणा केली होती. पंचनामे करण्यासाठीही तलाठी, कृषी अधिकारी वेळेत उपलब्ध झाले नाहीत. अद्यापही मराठवाड्यातील निम्म्याहून अधिक शेतकऱ्यांना मदत मिळालेली नाही. मदत जाहीर करूनही ती न देणाऱ्या सरकारने स्वतःचे अपयश लपविण्यासाठी शेतकऱ्यांचा बळी देणे बंद करावे.- पंढरीनाथ गोडसे, संस्थापक अध्यक्ष, संघर्ष शेतकरी संघटना, छत्रपती संभाजीनगर.Marathwada: मराठवाड्यातील २२ लाख शेतकरी मदतीविनाच; दिवाळीपूर्वी दिलासा देण्याचे सरकारचे आश्वासन हवेतच, याद्या अपलोड करणे बाकी.धाराशिव जिल्ह्यातल्या लाकीबुकी गावात रात्रीत आलेल्या पुराने अख्खा गावात अक्षरशः चमचाही शिल्लक राहिलेला नव्हता. अंगावरच्या कपड्यांसह शेतकरी घराबाहेर निघाल्याने वाचले. आम्हाला आम्हाला केवळ मदतच नको, तर मराठवाड्यातल्या उर्वरित पिकाला भाव तरी द्या.- सुलक्षणा पाटील, परंडा, जि. धाराशिव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.