Chhatrapati Sambhajinagar Crime : जबरदस्तीने शरीरसंबंधाची मागणी; महिलेने मुलाला हाताशी धरून शेतकऱ्याचा काढला काटा

छत्रपती संभाजीनगर - कन्नड येथील जामडीच्या वनक्षेत्रात अनोळखी मृतदेह आढळला होता. पोलिसांनी या घटनेचा उलगडा केला. त्यात हा खून असल्याचे उघडकीस आणले. जबरदस्तीने शरीरसंबंधाची मागणी केल्यामुळे महिलेने मुलाला हाताशी धरून पन्नासवर्षीय शेतकऱ्याला संपविल्याचा प्रकार समोर आला आहे..याबाबत मंगळवारी (ता. २०) संशयित महिला व तिच्या मुलाला ताब्यात घेऊन अटक केल्याचे पोलिस अधीक्षक डॉ. विनयकुमार राठोड यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. याप्रसंगी अपर पोलिस अधीक्षक अन्नपूर्णा सिंह उपस्थित होत्या. वंदना राजू पवार (वय ४५) व धीरज ऊर्फ टेमा राजू पवार (वय १९, दोघे रा. जामडी फॉरेस्ट शिवार, ता. कन्नड) अशी संशयितांची नावे आहेत.जामडीच्या वन विभाग परिसरात १३ जानेवारीला एक मृतदेह आढळला होता. यात स्थानिक गुन्हे शाखा, कन्नड ग्रामीण पोलिस, डॉग स्क्वॉड व फॉरेन्सिक पथक घटनास्थळी दाखल झाले. चौकशीत मृताची ओळख राजू रामचंद्र पवार (वय ५०, रा. जामडी, ता. कन्नड) असल्याचे समोर आले..मृताचा नातेवाईक प्रकाश पवार यांच्या फिर्यादीवरून कन्नड ग्रामीण पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. तपासासाठी एलसीबीची दोन पथके व कन्नड ग्रामीण पोलिसांचे पथक तयार करण्यात आले.तपासादरम्यान वन विभागाची जागा असल्याने ना सीसीटीव्ही होते, ना तांत्रिक पुरावे, परंतु असे असतानाही पोलिसांनी याचा छडा लावला. ही कारवाई पोलिस अधीक्षक डॉ. विनयकुमार राठोड, अपर अधीक्षक अन्नपुर्णा सिंह, सहायक अधीक्षक अपराजिता अग्निहोत्री, एलसीबीचे निरीक्षक विजयसिंग राजपूत यांच्यासह एलसीबी व कन्नड ग्रामीण पोलिस ठाण्याच्या अधिकारी-अंमलदारांनी केली..जबाबातील विसंगतीने गुन्हा उघडकीसपन्नास ते साठ संशयितांची चौकशी करण्यात आली. मृतदेह सापडलेल्या ठिकाणालगतचे शेत राजू जोधा पवार यांचे असून त्याची देखभाल पत्नी वंदना व मुलगा धीरज करत असल्याची माहिती पुढे आली. या सर्वांच्या जबाबात विसंगती जाणवल्याने संशय बळावला आणि वंदनाने कबुली दिली.कट रचून १३ जानेवारीला वंदनाने राजू पवारला शेताजवळ बोलावले. तो कपडे काढत असतानाच धीरजने लाकडी ओंडक्याने डोक्यावर व गुप्तांगावर वार करून त्याला संपवले, त्यानंतर पुरावे नष्ट करण्याचाही प्रयत्न केला..क्राइम शो, वेब सिरीज पाहून 'प्लॅनिंग'यातील आरोपी धीरज हा शिक्षित आहे. त्याने क्राइम पेट्रोल, सीआयडी, दृश्यम तसेच ओटीटीवरील सिरीज पाहून या हत्येचा कट रचला. विशेष म्हणजे डिजिटल ट्रेस टाळण्यासाठी सिमकार्ड बदलणे, मोबाइल फोडणे अशी शक्कल लढवली. त्याच्या मोबाइल ब्राउझर हिस्ट्रीतूनही पुरावे नष्ट करण्याबाबत वापर केल्याचे नियोजन होते, हे स्पष्ट झाले..महिलेचा पती सरकारी नोकरघटनेतील संशयित वंदना हिचा पती आरोग्य विभागात शासकीय सेवेत नोकर असल्याचे समोर आले. त्यांना डॉक्टर म्हणून परिसरातील लोक ओळखतात. त्यांना याबाबत कुठलीही कल्पना नव्हती. तसेच या गुन्ह्यात त्यांचा सहभाग नसल्याचेही स्पष्ट झाले..