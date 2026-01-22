छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar Crime : जबरदस्तीने शरीरसंबंधाची मागणी; महिलेने मुलाला हाताशी धरून शेतकऱ्याचा काढला काटा

जबरदस्तीने शरीरसंबंधाची मागणी केल्यामुळे महिलेने मुलाला हाताशी धरून पन्नासवर्षीय शेतकऱ्याला संपविल्याचा प्रकार आला समोर.
crime

crime

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर - कन्नड येथील जामडीच्या वनक्षेत्रात अनोळखी मृतदेह आढळला होता. पोलिसांनी या घटनेचा उलगडा केला. त्यात हा खून असल्याचे उघडकीस आणले. जबरदस्तीने शरीरसंबंधाची मागणी केल्यामुळे महिलेने मुलाला हाताशी धरून पन्नासवर्षीय शेतकऱ्याला संपविल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

Loading content, please wait...
crime
Farmer
mother
Arrested
Accused
Physical abuse
Woman
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.