Pachod News: खादगाव येथे साठ वर्षीय शेतकऱ्याने नापिकीला कंटाळून संपवले जीवन

Agricultural Loss: खादगाव येथे कर्जबाजारीपणाला कंटाळून शेतकऱ्याने जीवन संपवले. नापिकीमुळे आर्थिक संकटातून राहत नाही. शेतकरी कर्जबाजारीपणा, आर्थिक दडपण.
पाचोड : नापिकी व कर्जबाजारीपणाला कंटाळून साठ वर्षीय शेतकऱ्याने आपल्या शेतात लिंबाच्या झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना खादगाव (ता.पैठण) येथे गुरूवारी (ता.२३) सकाळी सात वाजेच्या सुमारास उघडकीस आली असून रामनाथ विश्वनाथ तानवडे असे आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्याचे नाव आहे.

