Pachod News: खादगाव येथे साठ वर्षीय शेतकऱ्याने नापिकीला कंटाळून संपवले जीवन

पाचोड : नापिकी व कर्जबाजारीपणाला कंटाळून साठ वर्षीय शेतकऱ्याने आपल्या शेतात लिंबाच्या झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना खादगाव (ता.पैठण) येथे गुरूवारी (ता.२३) सकाळी सात वाजेच्या सुमारास उघडकीस आली असून रामनाथ विश्वनाथ तानवडे असे आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्याचे नाव आहे..यासंबंधी अधिक माहिती अश, पैठण तालुक्यातील खादगाव येथील शेतकरी रामनाथ विश्वनाथ तानवडे (वय ६० वर्षे) यांची खादगाव शिवारात गट क्र. २२० मध्ये दोन एकर चार गुंठे स्वतःची शेती असून ते व त्यांचे कुटुंबिय स्वतःची शेती कसण्यासोबत अन्य ठिकाणी मोलमजुरी करून आपल्या कुटुंबियाचा उदरनिर्वाह चालवत होते..परंतु गत दोन वर्षे कोरडा तर चार वर्षापासून ओल्या दुष्काळामुळे शेतीची पूर्णतः वाट लागून शेतीवर केलेला खर्चही पदरात पडत नसल्याने त्यांच्या नशिबी दारिद्रय येऊन ते नागवले गेले. त्यांनी विविध बँक व खासगी लोकांकडून कर्ज काढले. मात्र शेतीत उत्पन्न न निघाल्याने त्यांच्यावर कर्जाचे ओझे होऊन ते कर्जबाजारी झाले. ते प्रतिष्ठीत असल्याने आपल्यावरील कर्जाचे शल्य त्यांच्या मनात बोचत होते. ते नेहमी चिंताग्रस्त राहू लागले. त्यांनी गुरुवारी (ता.२३) आपल्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांना झोप लागल्याचे पाहून ते घराबाहेर पडले..सकाळी जेव्हा रामनाथ तानवडे घरांत दिसले नाही,तेव्हा त्यांच्या कुटुंबियांनी त्यांचा सर्वत्र शोध घेतला असता त्यांचा आपल्या शेतातील लिंबाच्या झाडाला गळफास लावून घेतलेल्या अवस्थेत मृतदेह दिसून आला. त्यांनी तातडीने या घटनेची पाचोड पोलिसांसह पोलीस पाटील व ग्रामस्थांना माहिती दिली..माहीती मिळताच गावांतील ग्रामस्थांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेऊन रामनाथ तानवडे यांस खाली घेऊन खाजगी वाहनाद्वारे पाचोड येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल केले. तेथील उपस्थित वैद्यकीय अधिकारी डॉ.प्रकाश साबळे यांनी रामनाथ तानवडे यांस तपासून मृत घोषित केले..Pachod News : खादगाव येथील शेतकऱ्याने जीवन संपविल्याप्रकरणी सरपंचासह चौघांविरुद्ध गुन्हा; अधिकाऱ्यांस तुर्तास बगल.दुपारी उत्तरणीय तपासणीनंतर मृतदेह नातेवाईकांच्या स्वाधीन करण्यात आला. सायंकाळी शोकाकूल वातावरणात त्यांचेवर खादगाव येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या घटनेची पाचोड पोलीस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यू म्हणून नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक शेषराव चव्हाण व त्यांचे सहकारी करित आहेत. ऐन दिवाळी सणाच्या उत्सवात ही घटना घडल्याने तानवडे कुटुंबियांसह गावांत आनंद व उत्साहावर विरजन पडले आहे..