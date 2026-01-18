BSF Success Story: शेतकरी आई-वडिलांच्या कष्टांचे चीज; मुलाची सीमा सुरक्षा दलात निवड, डोळ्यातून आनंदाश्रू, मित्रांनी उधळला गुलाल!

येहळेगाव सोळंके (ता. औंढा नागनाथ) : येथील शेतकऱ्याचा मुलगा तेजस कैलास सोळंके याच्या चार वर्षांच्या संघर्षाला यश आले आहे. तब्बल चार वर्षे छत्रपती संभाजीनगर येथे भरतीची जिद्दीने तयारी केल्यानंतर अखेर वयाच्या २१ वर्षी त्याची सीमा सुरक्षा दलात निवड झाली आहे. होते..Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!. तेजसचे वडील शेतकरी व आई शेतमजूर आहे. आपल्या मुलाची सीमा सुरक्षा दलात निवड झाल्याचे गुरुवारी (ता. १५) कळताच त्यांच्या डोळ्यातून आनंदाश्रू वाहू लागले. या यशाबद्दल मित्र व ग्रामस्थांनीही तेजससह त्याच्या आई-वडिलांचा सत्कार केला. .गावातील बस थांब्यापासून तेजसला खांद्यावर घेत मित्रांनी गुलाल उधळीत घरी आणले. नंतर पुष्पगुच्छ देत तेजस सोळंके याचा आई-वडिलांसोबत सत्कार केला..माणुसकीला सलाम! कृष्णा नदीत उडी घेतलेल्या नवविवाहितेला जीवदान; कऱ्हाडमध्ये युवकांनी लावली प्राणाची बाजी, थरारक घटना...यावेळी राजेश सोळंके, शुभम सोळंके, नागेश जाधव, सचिन सोळंके, राम सोळंके, सोपान सोळंके, बालासाहेब सोळंके, करण शेळके, संतोष सोळंके, विजय सोळंके, अजय शेळके, प्रताप सोळंके आदी मित्र व गावकरी उपस्थित हाेते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.