छत्रपती संभाजीनगर

BSF Success Story: शेतकरी आई-वडिलांच्या कष्टांचे चीज; मुलाची सीमा सुरक्षा दलात निवड, डोळ्यातून आनंदाश्रू, मित्रांनी उधळला गुलाल!

Farmer parents’ hard work pays off as son joins BSF: तेजस सोळंकेच्या यशस्वी संघर्षाची कहाणी; सीमा सुरक्षा दलात निवड, गावकऱ्यांचा जल्लोष
From Fields to Borders: Farmer’s Son Joins BSF

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

येहळेगाव सोळंके (ता. औंढा नागनाथ) : येथील शेतकऱ्याचा मुलगा तेजस कैलास सोळंके याच्या चार वर्षांच्या संघर्षाला यश आले आहे. तब्बल चार वर्षे छत्रपती संभाजीनगर येथे भरतीची जिद्दीने तयारी केल्यानंतर अखेर वयाच्या २१ वर्षी त्याची सीमा सुरक्षा दलात निवड झाली आहे. होते.

