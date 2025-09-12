छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar Accident: सिडकोतील जळगाव रस्ता परिसरात भरधाव कारने उडवला वृद्ध पशुवैद्यक, घटनास्थळीच मृत्यू

Accident News: सिडकोतील जळगाव रस्त्यावर भरधाव कारने एका वृद्ध पशुवैद्यकाला उडविल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. गतिरोधकांची मागणी तिकडे वारंवार केली असतानाही महापालिकेने त्यावर कार्यवाही केली नाही.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : सिडकोतील जळगाव रस्ता, एन-७ परिसरात औद्योगिक वसाहतीत जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा थांबा, पेट्रोल पंप तसेच शाळा आहेत. त्यामुळे या भागात वाहनांची ये-जा अधिक असते, बुधवारी (ता. दहा) याच ठिकाणी भरधाव कारने एका वृद्ध पशुवैद्यकाला उडविल्याने ते जागीच ठार झाल्याची घटना समोर आली.

