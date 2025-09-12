Chh. Sambhajinagar Accident: सिडकोतील जळगाव रस्ता परिसरात भरधाव कारने उडवला वृद्ध पशुवैद्यक, घटनास्थळीच मृत्यू

छत्रपती संभाजीनगर : सिडकोतील जळगाव रस्ता, एन-७ परिसरात औद्योगिक वसाहतीत जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा थांबा, पेट्रोल पंप तसेच शाळा आहेत. त्यामुळे या भागात वाहनांची ये-जा अधिक असते, बुधवारी (ता. दहा) याच ठिकाणी भरधाव कारने एका वृद्ध पशुवैद्यकाला उडविल्याने ते जागीच ठार झाल्याची घटना समोर आली. .या भागात नागरिकांनी गतिरोधक टाकण्याची आजवर वारंवार मागणी केली, तरी तो टाकण्यात आलेला नाही. त्यामुळेच हा अपघात झाल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षातर्फे महापालिकेच्या वॉर्ड अभियंत्यांना निवेदन देण्यात आले..एन-७ सिडको रिलायन्स पेट्रोलपंप ते जिगीषा शाळा या मार्गामध्ये मुकुल मंदिर शाळा परिसर, सप्तशृंगी अपार्टमेंट या मार्गावर, राम मंदिर, सिडको पोलिस ठाणे हा रहदारीचा मार्ग आहे..त्यामुळे या भागात लवकरात लवकर गतिरोधक बसवावेत, अशा मागणीचे निवेदन ३१ डिसेंबर २०२४, १० मार्च २०२५ रोजी महापालिका, वॉर्ड पाचचे अभियंता यांना देण्यात येऊनही कार्यवाही न झाल्याने आता पक्षातर्फे आंदोलनाचा पवित्रा घेतला जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. पक्षाचे शहर जिल्हा उपाध्यक्ष रवींद्र तांगडे, रवींद्र देशमुख आदी उपस्थित होते..Pune Traffic: नवले पुलाजवळील सेवारस्ता धोकादायक; नऱ्ह्यात सांडपाणी वाहिनीवरील झाकणे गायब, अपघाताची शक्यता.या ठिकाणी हवेत गतिरोधकपालिका पाणीपुरवठा कार्यालयासमोर, ग्रीव्हज् कॉलनीसिडको पोलिस ठाण्याच्या बाजूलाजिगीषा शाळेसमोर, मापारी हॉस्पिटलसमोरमुकुल मंदिर शाळसमोरसिद्धार्थ चौक, छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक मार्ग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.