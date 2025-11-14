छत्रपती संभाजीनगर

Illegal Cough Syrup: कफ सिरपचा बाजार! तिघांना अटक; संशयितांकडे पिस्तूल, काडतुसे आणि चाकू

Three Arrested for Illegal Sale of Codeine Cough Syrup: फाजलपुरा येथे विनाप्रिस्क्रिप्शन कोडीनयुक्त कफ सिरप विक्री करणाऱ्या टोळीवर सिटी चौक पोलिसांनी मध्यरात्री कारवाई केली. छाप्यात १७ कफ सिरपच्या बॉटल, गावठी पिस्तूल, काडतुसे, चाकू आणि दुचाकीसह एकूण २३,९८० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त.
Illegal Cough Syrup

Illegal Cough Syrup

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

फाजलपुरा : विना प्रिस्क्रिप्शन नशेच्या बाजारात कफ सिरपची विक्री करणाऱ्या तिघांना सिटी चौक पोलिसांनी फाजलपुऱ्यातून ताब्यात घेतले. बुधवारी (ता. १२) मध्यरात्री ही कारवाई करण्यात आली. सिटी चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला.

Loading content, please wait...
police
crime
Action
Arrest
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com