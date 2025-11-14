Illegal Cough Syrup: कफ सिरपचा बाजार! तिघांना अटक; संशयितांकडे पिस्तूल, काडतुसे आणि चाकू

फाजलपुरा : विना प्रिस्क्रिप्शन नशेच्या बाजारात कफ सिरपची विक्री करणाऱ्या तिघांना सिटी चौक पोलिसांनी फाजलपुऱ्यातून ताब्यात घेतले. बुधवारी (ता. १२) मध्यरात्री ही कारवाई करण्यात आली. सिटी चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला..इरफान अयुब खान ऊर्फ दानिश (वय २४, रा. बायजीपुरा), शाहरुख इरफान शेख (वय २८, यासीननगर, हर्सूल), एजाज इब्राहीम शेख (वय ३५, रा. नारेगाव) अशी संशयितांची नावे आहेत. संशयित आरोपींच्या झडतीत १७ कोडीनयुक्त कफ सिरपच्या बॉटलसह गावठी पिस्तूल, दोन जिवंत काडतुसे आणि दोन धारदार चाकू आढळले..उपनिरीक्षक विठ्ठल शिंदे (वय ३५) यांनी तक्रार दिली. पोलिसांनी पथकासह मध्यरात्री फाजलपुरा येथील एका हॉटेलमध्ये छापा मारला. येथे तिघा संशयितांची झडती घेताच इरफान ऊर्फ दानिश याच्याकडे गावठी पिस्तूल आणि दोन जिवंत काडतुसे सापडली..शेख एजाज याच्याकडे दोन कफ सिरपच्या बॉटल मिळाल्या. त्याच्या दुचाकीच्या (एमएच २० एफव्ही १७४३) डिकीत १४ सीलबंद आणि एक रिकामी बॉटल, दोन धारदार चाकू आढळले. तिसरा साथीदार शेख शाहरुख याचाही यात सहभाग होता. प्रकरणी सिटी चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला. .यात कफ सिरपच्या २ हजार ८८० रुपये किमतीच्या १७ बॉटल, ५ हजार ४०० रुपयांचे गावठी पिस्तूल आणि दोन काडतुसे, दोन धारदार चाकू, १५ हजारांची दुचाकी असा २३ हजार ९८० रुपयांचा मुद्देमाल ताब्यात घेण्यात आला आहे..Chh. Sambhajinagar Crime: नशेच्या बाजारात खोकला! परराज्यातून धुळ्यात अन् तेथून शहरात यायचे कफ सिरप; तब्बल १८ हजार ३६० बॉटल जप्त .पाचशे रुपयांना खरेदी, एक हजारात विक्रीया कफ सिरपच्या बॉटल आरोपी हे चांदमारी, पडेगाव येथील फेरोज ऊर्फ लंगडा याच्याकडून घेत असल्याचे समोर आले. पाचशे रुपयांना ही सिरपची एक बॉटल खरेदी करून त्याची नशेच्या बाजारात एक हजार रुपयांना विक्री केली जात होती. या व्यवसायातून आरोपी दुप्पट नफा मिळवायचे. नशेसाठीच वापर केला जात असल्याची कबुली त्यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.