Chhatrapati Sambhajinagar News : शिक्षण संचालकांसह एसआयटीचा ‘पंचतारांकित’ पाहुणचार! शासकीय विश्रामगृहाला बगल देत हॉटेलमध्ये मुक्काम, नामांकित केटरर्सकडून शाहीभोज

- उद्धव भा. काकडेछत्रपती संभाजीनगर - छत्रपती संभाजीनगर विभागाच्या शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडी संचिकांची एसआयटीकडून विशेष तपासणी शुक्रवारी (ता. ११) दुसऱ्या दिवशी सुरू होती. उपसंचालक कार्यालयाने या पथकाच्या पाहुणचारात कोणतीच कसर सोडली नाही..शासकीय विश्रामगृहाऐवजी पंचतारांकित हॉटेलमध्ये राहण्याची व्यवस्था, नामांकित केटरर्सकडून चहापानासह मिष्टान्न भोजनाची व्यवस्था केली होती. शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाच्या नवीन इमारतीत छत्रपती संभाजीनगरसह हिंगोली, परभणी, जालना आणि बीड या पाच जिल्ह्यांतील १० हजार ४९ संचिकांची तपासणी या पथकाकडून केली जात आहे. पूर्वी याच संचिका स्कॅन करून तपासल्या होत्या. आता प्रत्यक्ष फायलींची तपासणी केली जात आहे..विविध शिक्षण संस्थांमध्ये बनावट नियुक्त्या, नियमबाह्यपणे विनाअनुदानितवरून अनुदानितवर बदली, शिक्षकेतरवरून शिक्षक पदावर मान्यतेच्या तक्रारी आहेत. यांवरून माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर आणि प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांच्यासह नऊ अधिकाऱ्यांच्या पथकाकडून ही तपासणी करण्यात येत आहे. या सर्व संचिकांच्या तपासणीचा अहवाल तयार करून तो शिक्षण विभागाकडे सादर केला जाणार असल्याचे डॉ. पालकर यांनी ‘सकाळ’ला सांगितले..तपासणीत नेमके काय आढळले, काय कारवाई होईल, हे सांगण्याचे अधिकार पथकाला नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, यापूर्वीही अशीच तपासणी करण्यात आली होती; त्यावर पुढे काही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे आताची तपासणीही फार्सच ठरण्याची शक्यता अधिक आहे. दरम्यान, या पथकाच्या पाहुणचाराची यथोचित व्यवस्था शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून करण्यात आली होती..खर्च शासकीय तिजोरीतून की संस्थांकडून?जालना रोडवरील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये पथकातील अधिकाऱ्यांच्या निवासाची सोय, तर कामाच्या ठिकाणी मिपाच्या कार्यालयात चहापानासह भोजनाची व्यवस्था केलेली होती. केंब्रिज चौकातील एका नामांकित केटरर्सला हे काम दिल्याचे सांगण्यात आले. बाहेरील जिल्ह्यांतून संचिका घेऊन आलेले शिक्षणाधिकारी व त्यांच्या सोबतचे कर्मचारी यांचीही येथे व्यवस्था होती. या सर्व पंचतारांकित पाहुणचाराचा खर्च शासकीय तिजोरीतून झाला की हुजरेगिरी करणाऱ्या शिक्षण संस्थाचालकांनी केला, याविषयीची कुजबूज येथे सुरू होती..हजारो संचिका तपासल्या, पण चुप्पी का?संचिकांचे गठ्ठे प्रत्येक जिल्ह्यातून येथे दाखल झाले होते. त्यातील काही संचिकांमधून धूळही बाहेर पडायची. धुळीची ॲलर्जी असल्याचे सांगून अधिकाऱ्यांनी मास्क लावून संचिका तपासल्या. शुक्रवारी दुपारी ‘सकाळ’ने पाहणी केली तेव्हा धुळीचा त्रास जाणवताच डॉ. पालकर यांनीही मास्क मागवून घेतला. दुपारनंतर त्यांनी काळ्या रंगाचा मास्क लावूनच काम केले. पथकाने गुरुवारी सकाळपासून संचिकांची तपासणी सुरू केली. रात्री दीडपर्यंत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर, प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी, विभागाचे शिक्षण उपसंचालक कैलास दातखीळ यांच्यासह पथक व संबंधित अधिकारी ठाण मांडून होते. १० हजार ४९ संचिकांवर स्वाक्षऱ्या केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.