छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar News : शिक्षण संचालकांसह एसआयटीचा ‘पंचतारांकित’ पाहुणचार! शासकीय विश्रामगृहाला बगल देत हॉटेलमध्ये मुक्काम, नामांकित केटरर्सकडून शाहीभोज

शिक्षण संचालकांसह एसआयटीचा शासकीय विश्रामगृहाऐवजी पंचतारांकित हॉटेलमध्ये राहण्याची व्यवस्था, नामांकित केटरर्सकडून चहापानासह मिष्टान्न भोजनाची व्यवस्था
Five Star Hospitality for SIT Team Including Education Director Hotel Stay Instead of Government Guest House

Five Star Hospitality for SIT Team Including Education Director Hotel Stay Instead of Government Guest House

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सकाळ वृत्तसेवा
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- उद्धव भा. काकडे

छत्रपती संभाजीनगर - छत्रपती संभाजीनगर विभागाच्या शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडी संचिकांची एसआयटीकडून विशेष तपासणी शुक्रवारी (ता. ११) दुसऱ्या दिवशी सुरू होती. उपसंचालक कार्यालयाने या पथकाच्या पाहुणचारात कोणतीच कसर सोडली नाही.

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