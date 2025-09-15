छत्रपती संभाजीनगर

Palthan Rain: पैठण तालुक्यातील लोहगावसह शेकडो गावांवर अतिवृष्टीचा भयंकर फटका; तलावाची भिंत फुटून घरांमध्ये पाणी, शेतकरी चिंतेत

Heavy Rainfall: ठण तालुक्यातील लोहगाव महसूल मंडळात अवघ्या अठरा दिवसांत दुसऱ्यांदा अतिवृष्टीचा तडाखा बसला. रविवारी पहाटे विजांच्या कडकडाटात झालेल्या १५८ मिलिमीटर पावसामुळे गाव तलावाची मधली भिंत फुटून घरे व पिकात पाणी शिरले.
Palthan Rain

Palthan Rain

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लोहगाव : पैठण तालुक्यातील लोहगाव महसूल मंडळात अवघ्या अठरा दिवसांत दुसऱ्यांदा अतिवृष्टीचा तडाखा बसला. रविवारी (ता.१४) पहाटे विजांच्या कडकडाटात झालेल्या १५८ मिलिमीटर पावसामुळे गाव तलावाची मधली भिंत फुटून घरे व पिकात पाणी शिरले. त्यामुळे गावात खळबळ उडाली.

Loading content, please wait...
rain
Farmer
Crop Damage
Flood damage to crops
Heavy Rain India
Lohgaon village disaster

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com