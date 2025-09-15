Palthan Rain: पैठण तालुक्यातील लोहगावसह शेकडो गावांवर अतिवृष्टीचा भयंकर फटका; तलावाची भिंत फुटून घरांमध्ये पाणी, शेतकरी चिंतेत

लोहगाव : पैठण तालुक्यातील लोहगाव महसूल मंडळात अवघ्या अठरा दिवसांत दुसऱ्यांदा अतिवृष्टीचा तडाखा बसला. रविवारी (ता.१४) पहाटे विजांच्या कडकडाटात झालेल्या १५८ मिलिमीटर पावसामुळे गाव तलावाची मधली भिंत फुटून घरे व पिकात पाणी शिरले. त्यामुळे गावात खळबळ उडाली..शनिवारी संध्याकाळपासून ते रविवारी पहाटे साडेचारपर्यंत लोहगावासह ब्रम्हगव्हाण, मावसगव्हाण, लामगव्हाण, जोगेश्वरी, वाडगाव, शेवता, तारूपिपळवाडी, तोडोळी, ढाकेफळ, दिन्नापूर आदी गावांवर मुसळधार पावसाचा मारा झाला. त्यामुळे ओढे नाले, येळगंगा नदी व दुथडी नाले तुडुंब भरून वाहू लागले. २८ ऑगस्टनंतर दुसऱ्यांदा झालेल्या या अतिवृष्टीमुळे कापूस, तूर, सोयाबीन, मका, आद्रक व भाजीपाल्याची जवळपास नव्वद टक्के पिके जलमय होऊन मोठे नुकसान झाले आहे..Pune Rain News : पुण्यात ११ तासांपासून मुसळधार पाऊस, नागरिकांचे हाल; सोलापूर महामार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी, वाहनांच्या लांबच लांब रांगा.प्रशासनाकडून पाहणीतहसीलदार ज्योती पवार, जलसंधारण शाखा अभियंता गणेश कव्वाल, आकाश गडीमे, मंडळ अधिकारी राजाराम ससाणे यांनी घटनास्थळी भेट दिली. ग्राम महसूल अधिकारी मारोती दंडे, जया मरकड व कृषी सहायकांना तातडीने पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. यावेळी गणेश इथापे, दिलीप जगताप, रामेश्वर सोगाडे, नासेर पठाण, अर्जुन शिंदे, अंकुश बोरूडे, वकील इनामदार, राजू शेख, खलील शेख, बद्रीनाथ डांगे, गणेश बोरूडे, संदीप पठाडे, बाळासाहेब बोरूडे आदी पदाधिकारी व शेतकरी उपस्थित होते..घरांत, बाजारतळावर पाणीच पाणीरविवारी पहाटे गाव तलावात क्षमतेपेक्षा जास्त पाण्याची आवक झाल्याने भिंत फुटली. त्यामुळे अचानक आलेल्या पाण्याच्या लाटेत मुक्तातार पठाण, जावेद पठाण, दिलदार पठाण, बालाजी पुरी, गजानन पुरी, गणेश बोरूडे, रामनाथ डांगे यांच्या घरात व बाजारतळावर पाणी शिरले..Godavari Accident: गोदावरी नदीत पडून ७० वर्षीय शेतकऱ्याचा मृत्यू; आपत्ती व्यवस्थापनाच्या मदतीने शोधकार्य.शेतकरी त्रिबंक बोरूडे यांची तीन हजार कडबा गंजी प्रवाहात वाहून गेली. तसेच शंभर एकरांवरील पिके पाण्याच्या प्रवाहाने आडवी झाली व जमीन खरडून निघाली. शेतकऱ्यांनी तातडीने नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे..पैठणच्या वसाहतींमध्ये शिरले पाणीपैठण शहरात शनिवारी रात्री झालेल्या अतिवृष्टीमुळे काही दुकाने, नागरी वसाहतीमध्ये पाणी शिरले. नगरपरिषदेच्या ढिसाळ कारभारामुळे नागरिकांसह व्यापाऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. शहरातील राका हाॅस्पिटल ते लोंढे हाॅस्पिटलपर्यंतचा नाला साफ न केल्यामुळे ते पाणी थेट इंदिरानगर, सराफनगर, पन्नालल नगर व शशिविहार, नाथ विहार येथे मोठ्या प्रमाणात पाणी शिरले. यामुळे अनेक नागरिकांच्या घरासह पार्किंगमध्ये पाणी शिरले. तसेच पिण्याच्या पाण्याच्या टाकीतही घाण पाणी गेले. त्यामुळे नागरिक संतप्त झाले. याकडे पैठण नगरपरिषद केव्हा लक्ष देणार, असा प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. . पैठण पालिकेने मॉन्सूनपूर्व नाल्याची साफसफाई व्यवस्थित करायला पाहिजे होती. मात्र, ती न केल्यामुळे पाणी थेट नागरी वसाहतीमध्ये शिरले.- भाऊसाहेब पिसे, माजी उपनगराध्यक्ष आमच्या शशिविहार वसाहतीत घाण नाल्याचे पाणी घरामध्ये शिरून मोठे नुकसान झाले. नगरपरिषदेने तातडीने याबाबत उपाययोजना कराव्यात, जेणेकरून हाल होणार नाहीत.- ॲड. अमृता चेऊलवार, रहिवासी, शशिविहार अतिवृष्टीमुळे काही व्यापाऱ्यांच्या दुकानांमध्ये पाणी शिरून मोठे नुकसान झाले. त्यांनी दसरा, दीपावलीनिमित्त माल खरेदी केला होता, तो पूर्ण भिजला आहे. त्यांना शासनाकडून मदत मिळावी.- उमेश तट्टू, सचिव, शहर व्यापारी महासंघ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.