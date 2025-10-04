Paithan Accident: पैठणच्या माजी उपनगराध्यक्षांसह शिक्षकाचा दुचाकी अपघातात मृत्यू

जायकवाडी: पैठण शहरातील शशिविहार वसाहतीच्या गेटसमोर कारने दुचाकीला धडक दिली. यात दुचाकीवरील नगरपालिकेचे माजी उपनगराध्यक्ष तथा संत एकनाथ साखर कारखान्याचे संचालक भाऊसाहेब पिसे यांच्यासह शिक्षकाचा मृत्यू झाला..ही घटना शुक्रवारी (ता. तीन) रात्री पावणेअकराच्या सुमारास घडली.मिळालेल्या माहितीनुसार, भाऊसाहेब पिसे (वय ५५) आणि जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील शिक्षक संभाजी कर्डिले (वय ५४) हे दोघे रात्री अकराच्या सुमारास दुचाकीवरून शहरातील शशिविहार वसाहतीमध्ये असलेल्या घरी जात होते..त्यावेळी गेटजवळ रस्ता ओलांडताना शेवगावकडून भरधाव येणाऱ्या कारने (एमएच १७ एझेड १०४५) दुचाकीला उडविले. यात पिसे जागीच ठार झाले..Kolhapur Crime : पहाटे चोरी करून रात्री थ्री स्टार हॉटेल मजा मारायची, लूटमारीचा चंगळवाद; CCTV मध्ये सापडताच पोलिसांनी केला कार्यक्रम.तर गंभीर जखमी झालेल्या कर्डिले यांना शासकीय रुग्णालयात दाखल केले असता तेथील वैद्यकीय अधिकारी यांनी तपासून मृत घोषित केले. अपघातानंतर चालक घटनास्थळावरून वाहन सोडून फरार झाला. पोलिस तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.