Crime News: दारूच्या नशेत मित्राचा मित्रावर वार; पैठणखेड्यातील तरुणाचा मृत्यू, चिकलठाणा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल

बिडकीन : सोबत नोकरी, दोन वर्षांची मैत्री आणि दारूच्या नशेत झालेल्या किरकोळ वादातून मित्रानेच मिस्त्री काम करणाऱ्या तरुणाचा खेळ खल्लास केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. हा प्रकार गुरुवारी (ता. २८) गेवराई तांडा परिसरात घडला. दीपक दत्तू कांबळे (वय २५, रा. पैठणखेडा) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. तर, आरोपीचे नाव रवींद्र सुभाष बोर्डे (वय २५, रा. शेंद्रा कमंगर) असे आहे..पोलिसांच्या माहितीनुसार, दोघेही मागील दोन वर्षांपासून एकमेकांच्या परिचयात आले. नंतर मित्र झाले. दोघेही एकाच कंपनीत काम करायचे. परंतु, काही काळानंतर आरोपी परिसरातील खानावळीत काम करायचा..या खानावळीत हे दोघेही रात्री उशिरापर्यंत बसायचे. दरम्यान, गुरुवारी रात्री गेवराई तांडा परिसरातील नायगाव-खंडेवाडी रोडवरील एका चहाच्या टपरीवर दीपक आणि रवींद्र यांच्यात क्षुल्लक कारणावरून वाद झाला. क्षणात वाद चिघळला आणि आरोपी रवींद्र बोर्डे याने दीपकवर धारदार शस्त्राने वार करत त्याच्या छातीसह शरीरावर गंभीर जखमा केल्या..अचानक घडलेल्या या घटनेने उपस्थित नागरिक भयभीत झाले. त्यांनी तत्काळ जखमी दीपकला जिल्हा रुग्णालयात हलवले. मात्र, वैद्यकीय उपचार सुरू असतानाच मध्यरात्री दीपकची मृत्यूशी झूंज संपली आणि त्याचा मृत्यू झाला. प्रकरणी चिकलठाणा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..Nagpur Crime: क्षुल्लक कारणावरून मारहाण, युवकाचा मृत्यू; एका आरोपीला जलालखेडा पोलिसांकडून अटक.रुग्णालयात दाखल करताना आरोपी सोबतजखमी दीपकला रुग्णालयात दाखल करताना आरोपीदेखील सोबत होता. परंतु, दीपकची प्रकृती खालावल्याचे डॉक्टरांना कळताच त्यांनी पोलिसांना याची कल्पना दिली. यानंतर पोलिसांनी आरोपीला अटक केली..