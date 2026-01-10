छत्रपती संभाजीनगर

Municipal Election Campaign : यायला-जायला वाहन, अन् रोजच्या रोज पैसे बी! महानगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचारात रॅलीतील शेतमजूर महिलांना रोजगार

आम्ही दहा-पंधरा जणी एकत्र येतो. सकाळी नऊला वाहन येते, दुपारी चारपर्यंत थांबायचं. चारशे रुपये हातात मिळतात.
municipal election campaign farm labour employment

municipal election campaign farm labour employment

sakal

संदीप लांडगे
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर - ‘आम्ही दहा-पंधरा जणी एकत्र येतो. सकाळी नऊला वाहन येते, दुपारी चारपर्यंत थांबायचं. चारशे रुपये हातात मिळतात. शेतात राबून तेवढेच पैसे मिळतात, मग हेच बरं नाही का? जेवण देतात, वाहनानं आणतात-नेतात.

Loading content, please wait...
election
worker
Employment
Campaign
Municipal election
Woman
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com