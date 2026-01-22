Judge Archana Medhekar : संभाजीनगरच्या अर्चना मेढेकर कॅनडात न्यायाधीश

छत्रपती संभाजीनगर - मूळच्या छत्रपती संभाजीनगरच्या, आता कॅनडात वकिली करत असलेल्या अर्चना मेढेकर यांची तेथील ओंटारियो न्यायालयात न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली आहे. कौटुंबिक कायदा, कॉर्पोरेट आणि इमिग्रेशन कायद्यात प्रदीर्घकाळ काम केलेल्या मेढेकर यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या समितीतही कार्य केले आहे. .ओंटारियोच्या मुख्य न्यायमूर्ती शेरॉन निकोलस यांनी मेढेकर यांच्या नावाची मंगळवारी (ता. २०) घोषणा केली. ओंटारियो न्यायालयाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या फोर्ट फ्रान्सिस-केनोरा विभागासाठी त्या न्यायाधीश म्हणून काम पाहणार आहेत.छत्रपती संभाजीनगरातील माणिकचंद पहाडे विधी महाविद्यालयातून कायद्याची पदवी घेतलेल्या अर्चना अरुण मेढेकर यांनी जिल्हा न्यायालयात काहीकाळ वकिली केली. त्यांना न्या. नरेंद्र चपळगावकर, ज्येष्ठ विधिज्ञ पी.एम. शहा यांचे मार्गदर्शन लाभले. त्यानंतर त्यांनी कॅनडात यॉर्क विद्यापीठात एल.एल.एम. पूर्ण केल्यानंतर त्या तेथील बारच्या सदस्य झाल्या..२००८ मध्ये त्यांनी स्वतःची ‘लॉ फर्म’ सुरू केली. कौटुंबिक कायद्यातील तज्ज्ञ म्हणून ‘लॉ सोसायटी ऑफ ओंटारियो’ने त्यांचा गौरव केला आहे. त्यांनी केवळ कनिष्ठ न्यायालयातच नव्हे, तर कॅनडाचे सर्वोच्च न्यायालय आणि ओंटारियोच्या अपील न्यायालयातही महत्त्वाच्या खटल्यांचे काम पाहिले आहे.कॅनडातील निवडक २५ यशस्वी स्थलांतरितांमध्ये त्यांचा समावेश झाला आहे. सामाजिक आणि कायदेशीर कार्यासाठी त्यांना अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘मिडिएटर्स बियॉन्ड बॉर्डर्स इंटरनॅशनल’सोबतही त्यांनी काम केले आहे..अर्चनाच्या या नियुक्तीमुळे तिचे आई-वडील म्हणून आम्हा दोघांना आभाळ ठेंगणे झाले आहे. लहानपणापासून ती इतर मुलींपेक्षा वेगळी होती. क्रिकेट, वक्तृत्व स्पर्धा, व्याख्याने, अभ्यासात ती कायम पुढे असायची. न्या. चपळगावकर यांनी तिला पदवीनंतर कायद्याचे शिक्षण घेण्याचा सल्ला दिला. कॅनडामध्येही या क्षेत्रात तिने आपली ओळख निर्माण केली. तिच्या यशाचा मनापासून आनंद होत आहे. तिचे पती, आमचे जावई अतुल मराठे यांचाही तिला खंबीर पाठिंबा लाभला.- चित्रलेखा मेढेकर, अर्चना यांच्या आई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.