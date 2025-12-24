Success Story: वजनकाट्यावर काम करणारा ऋषीकेश बनला नगरसेवक, वयाच्या २२ व्या वर्षीच राजकारणात निर्माण केली ओळख!

-योगेश बरीदेपरतूर (जि. जालना) : शहरातील प्रभाग दोनच्या गल्लीबोळांत वाढलेला, वजनकाट्यावर केवळ सहा हजार रुपये मानधनावर काम करणाऱ्या २२ वर्षीय तरुणाने संघर्ष, वेदना आणि जिद्दीच्या बळावर राजकारणात नवी ओळख निर्माण केली. ऋषिकेश बापूराव कऱ्हाळे असे त्याचे नाव. ऋषीकेशने नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत ८०२ मतांनी बाजी मारत तरुण वयातच नगरसेवक होण्याचा मान मिळविला..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत कॅशिअर असलेले त्याचे वडील २००८ मध्ये काळाच्या पडद्याआड गेले. त्यामुळे लहानपणीच पित्याचे छत्र हरवलेल्या ऋषिकेशच्या वाट्याला तेव्हापासूनच संघर्ष आला. ज्या प्रभागातून तो निवडून आला, त्याच प्रभागातील नागरिकांनी त्याला लहानपणापासून आधार दिलेला आहे. कुठे घरातील आवश्यक वस्तू, कुठे शिक्षणासाठी मदत त्याला याच नागरिकांनी केली आहे. त्याच्या एका बहिणीचं लग्नही प्रभागातील नागरिकांच्या मदतीने पार पडलं. आयुष्यातील प्रत्येक कठीण टप्प्यावर प्रभागाचा हात त्याच्या खांद्यावर ठामपणे होता..कष्टकरी कामगार म्हणून वजनकाट्यावर काम करत असतानाही समाजाशी नाळ जपणाऱ्या ऋषिकेशला राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष कपिल आकात यांनी तिकीट मिळवून दिले. प्रभागाच्या विश्वासाच्या जोरावर निवडणूक लढवत अवघ्या २२ व्या वर्षी तो नगरसेवक झाला..मित्रमंडळाची साथ ठरली महत्त्वाचीऋषिकेश कऱ्हाळे याच्या यशामागे रामेश्वर मित्रमंडळाची साथ निर्णायक ठरली. प्रचारापासून ते मतदारांपर्यंत पोचण्यासाठी मंडळातील युवकांनी सक्रिय सहभाग घेतला. घरोघरी जाऊन संपर्क, मतदार जनजागृती, सभांचे नियोजन तसेच निवडणुकीदरम्यान शिस्तबद्ध कार्यपद्धतीमुळे मोठा फायदा झाला..आनंदाची बातमी! 'पुणे-सोलापूर रेल्वे प्रवास लवकरच १६० किमी वेगाने'; प्रवाशाच्या वेळेची हाेणार बचत...हा विजय केवळ व्यक्तीचा नसून प्रभाग दोनच्या एकोप्याचा आणि मायेचा विजय आहे. मला घराने कदाचित थोडं दिलं असेल, पण प्रभागातील नागरिकांनी मला पूर्ण वाढवलं. आज तीच माया, तीच नाळ आणि तीच जबाबदारी घेऊन मी नगरसेवक म्हणून काम करणार आहे. लहानपणी ज्यांनी मला खाऊ घातलं, वाढवलं, सांभाळलं आज त्यांच्यासाठीच काम करण्याची वेळ आली आहे.- ऋषिकेश कऱ्हाळे, नगरसेवक, परतूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.