Success Story: वजनकाट्यावर काम करणारा ऋषीकेश बनला नगरसेवक, वयाच्या २२ व्या वर्षीच राजकारणात निर्माण केली ओळख!

सकाळ वृत्तसेवा
-योगेश बरीदे

परतूर (जि. जालना) : शहरातील प्रभाग दोनच्या गल्लीबोळांत वाढलेला, वजनकाट्यावर केवळ सहा हजार रुपये मानधनावर काम करणाऱ्या २२ वर्षीय तरुणाने संघर्ष, वेदना आणि जिद्दीच्या बळावर राजकारणात नवी ओळख निर्माण केली. ऋषिकेश बापूराव कऱ्हाळे असे त्याचे नाव. ऋषीकेशने नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत ८०२ मतांनी बाजी मारत तरुण वयातच नगरसेवक होण्याचा मान मिळविला.

