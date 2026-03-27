Chhatrapati Sambhajinagar: पेट्रोलसाठी भर उन्हात वाहनधारकांना चटके!; रांगा लावूनही दीड ते दोन तास प्रतीक्षा करण्याची वेळ; बहुतांश पंप ड्राय, मोजकेच सुरू

छत्रपती संभाजीनगर: शहरात सलग दुसऱ्या दिवशीही गुरुवारी (ता. २६) पेट्रोल पंपांवर वाहनधारकांच्या रांगा होत्या. अनेक पेट्रोल पंप बुधवारच्या मध्यरात्रीपासूनच ड्राय झाल्याने नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. सकाळपासूनच वाहनधारकांनी सुरू असलेल्या विविध पंपांवर मोठी गर्दी केली होती. दुपारनंतर शहरात जालना रोडवरील मोजकेच पंप सुरू होते. तेथेही दीड ते दोन तास रांगेत राहून, उन्हाचे चटके सोसत अनेकांना पेट्रोलसाठी प्रतीक्षा करावी लागली..इंधन कंपन्यांनी क्रेडिटवर पेट्रोल-डिझेल देणे बंद केल्याने बुधवारच्या मध्यरात्रीपासून शहरातील अनेक पंपांवरील पेट्रोल-डिझेलचा साठा संपला. शुक्रवारी शहरात सुमारे ७० पेट्रोल पंप असतानाही बहुतांश पंपांवरील साठा सकाळी ९ ते १० पर्यंत संपला. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय अधिकच वाढली. जालना रोडवरील चुन्नीलाल पंप, क्रांती चौक, राज पंप तसेच सेव्हन हिल चौकातील एक पंप असे केवळ चारच पंप दुपारनंतर सुरू असल्याचे दिसून आले..Chhatrapati Sambhajinagar: आता दुचाकींना दोनशेचेच इंधन; पंपांवर रांगा वाढत असल्याने जिल्हा प्रशासनाचा निर्णय.या मोजक्या पंपांवर दुपारनंतर नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली. चारचाकी आणि दुचाकीधारकांना भर उन्हात दीड ते दोन तास रांगेत उभे राहावे लागले. उन्हात नागरिक घामाघूम झाले. अनेकांनी एक ते दीड किमीपर्यंत दुचाकी हाताने ढकलत पंप गाठले, जालना रोडसह शहरात हे चित्र होते. काही ठिकाणी किरकोळ वादही झाल्याचे पाहायला मिळाले....अन् वाहतूक पोलिसाची घुसखोरीसेव्हन हिल चौकातील राज पंपावर एका वाहतूक पोलिस कर्मचाऱ्याने रांगेत उभे न राहता मागच्या बाजूने बुलेट थेट मध्ये घुसवली. हे पाहून काही तरुणांनी संतप्त होत त्यास पेट्रोल देण्यास विरोध केला. वादावादी झाली. एरवी इतरांना गप्प करणाऱ्या या 'बापूं'चा पोलिसी खाक्या येथे तरुणांसमोर चालला नाही..सुटीचा पूर्ण दिवस गेला पेट्रोल शोधण्यातश्रीराम नवमीनिमित्त गुरुवारी सरकारी कार्यालयांसह बहुतांश खासगी कार्यालये बंद होती. त्यामुळे शहरात वाहनांची वर्दळ तुलनेने कमी असतानाही पेट्रोलसाठी मोठी झुंबड उडाली. माजकेच पंप सुरू असल्याने अशा पंपांचा शोध घेऊन रांगेत उभे राहून पेट्रोल भरून घेण्यातच अनेकांची सुटी वाया गेली. त्यामुळे प्रशासनाने पावले उचलण्याची मागणी होत आहे.."अमेरिका, ईस्राईल-इराण युद्धामुळे आज ही स्थिती ओढावली. युद्ध कुणालाही नकोय. जगात सर्वत्र शांतता पाहिजे. हे युद्ध दीर्घकाळ सुरू राहिल्यास जगाला परवडणारे नाही. सर्वांनी सामंजस्य राखत माणुसकी जपली पाहिजे."- राजकुमार स्वामी, एन-५ सिडको"मी सकाळपासून पेट्रोलसाठी फिरत आहे. ७-८ पंप फिरल्यानंतर क्रांती चौकातील पंप सुरू दिसले. मात्र, तेथे लांबपर्यंत रांग होती. तेथून दुपारी एकला राज पेट्रोल पंपावर रांगेत उभे राहिल्यानंतर दीड तासांनी माझा नंबर लागला."- सैफुद्दीन दाऊदी, आरेफ काॅलनी"आज राम नवमीनिमित्त ऑफिसला सुटी होती. सुटीचा घरीच आराम करण्याचा बेत होता. मात्र, दुचाकीत पेट्रोल नसल्याने घराबाहेर पडावे लागले. तीन-चार पंप फिरल्यानंतर जालना रोडवरील राज पंपावर दीड-दोन तास रांगेत उभे राहिलो."- रवी साळवी, न्यू हनुमाननगर.