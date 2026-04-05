Chatrapati Sambhajinagar: इंधन दरवाढीने शेतीचे बजेट कोलमडले; मशागतीची खर्च वाढला ; पाचोड परिसरातील शेतकरी हवालदिल, बैलजोडीही महागली

पाचोड: पेट्रोल व डिझेलच्या किमतीत सातत्याने होणारी दरवाढ केवळ सर्वसामान्यांचेच नव्हे, तर बळिराजाचेही कंबरडे मोडणारी ठरत आहे. इंधनाच्या दरवाढीमुळे यांत्रिकीकरणाने शेती करणाऱ्यांना मोठा फटका बसला असून, पाचोडसह संपूर्ण पैठण तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णतः कोलमडले आहे. शेती कामात बैलजोडीची जागा आता ट्रॅक्टरने घेतली असली, तरी डिझेलच्या वाढत्या दरामुळे मशागतीचा खर्च दुपटीने वाढल्याने शेती करणे आता परवडेनासे झाले आहे..झटपट कामे करण्यासाठी शेतकऱ्यांचा कल पारंपरिक बैलजोडीऐवजी ट्रॅक्टर, मळणीयंत्र, हार्वेस्टर आणि रोटाव्हेटरकडे वाढला. मात्र, डिझेलचे दर गगनाला भिडल्याने ट्रॅक्टरने शेती करणाऱ्यांचा उत्पादन खर्च भरमसाठ वाढला आहे. दुसरीकडे, शेतमालाला मिळणारा बाजारभाव आणि मशागतीचा खर्च यांचा ताळमेळ बसत नसल्याने शेती तोट्यात जात असल्याचे चित्र आहे..आज नांगरणीपासून ते पेरणीपर्यंत सर्वच कामे ट्रॅक्टरवर विसंबून आहेत, मात्र इंधन दरवाढीमुळे ट्रॅक्टर मालकांनीही आपले दर वाढवल्याने शेतकऱ्यांची मोठी कोंडी झाली आहे. या संकटात भर म्हणजे बैलजोड्यांच्या किमतीही शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत.मशागतीसाठी साधी बैलजोडी घ्यायची झाल्यास आज एक ते सव्वा लाख रुपये मोजावे लागतात. वाढत्या दूध व्यवसायामुळे गोठ्यात दुभत्या जनावरांची संख्या वाढली, पण बैलांची संख्या कमालीची घटली आहे. त्यामुळे ज्यांच्याकडे स्वतःचा ट्रॅक्टर नाही, अशा अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वाढीव दराने भाड्याने ट्रॅक्टर आणण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही..मशागतीचे नवे दर(प्रतिएकरी)नांगरणी : १८०० ते १९०० रुपयेमोगडा : ८०० ते १२०० रुपयेरोटाव्हेटर/वखरणी : १५०० ते १६०० रुपयेतिरी : १६०० ते १७०० रुपयेमळणीयंत्र दर(प्रति क्विंटल)हरभरा/ज्वारी : २ ते २.५ धडेगहू : २ ते ३ धडेबाजरी : १.५ ते २ धडे."मला शेतीच्या मशागतीसाठी दुसऱ्याचा ट्रॅक्टर लावावा लागतो. शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा मशागतीचा खर्चच जास्त येत आहे. शेतीमाल बाजारात नेला की भाव मिळत नाही आणि डिझेलचे दर मात्र दररोज वाढत आहेत. अशा परिस्थितीत शेती सोडून मोलमजुरी करावी का, असा विचार मनात येतो."- सुधाकर सरोदे,शेतकरी"गेल्या २० वर्षांपासून मी ट्रॅक्टर चालवत आहे. इंधनाचे दर सतत वाढत असल्याने आम्हालाही नाईलाजाने दर वाढवावे लागतात. गरीब शेतकऱ्यांना हे दर परवडत नाहीत, हे वास्तव आहे. मात्र, महागाईची झळ सर्वांनाच बसत आहे."- शेख महंमद, ट्रॅक्टर मालक.