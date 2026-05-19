Chhatrapati Sambhajinagar: फुलंब्रीत डिझेल टंचाईचा कहर; खरीप हंगाम ठप्प; ‘डिझेल द्या, शेती वाचवा!’ शेतकऱ्यांची आर्त हाक

फुलंब्री: खरीप हंगामाची पूर्वतयारी अंतिम टप्प्यात असतानाच फुलंब्री तालुक्यात तीव्र डिझेल टंचाई निर्माण झाली आहे. तालुक्यातील अनेक पेट्रोल पंपांवर डिझेलचा पुरवठा विस्कळित झाल्याने शेतकऱ्यांवर चक्क कॅन घेऊन रांगा लावण्याची वेळ आली आहे. 'डिझेल द्या. शेती वाचवा!' अशी हाक आता बळिराजा देत आहे..सध्या शिवारात नांगरणी, मशागतआणि पेरणीपूर्व कामे वेगात सुरू आहेत. मात्र, डिझेलअभावी ट्रॅक्टर, जेसीबी व मळणी यंत्रे जागीच उभी असल्याने शेतीची कामे पूर्णपणे ठप्प झाली आहेत..तासनतास रांगेत उभे राहूनही अनेक शेतकऱ्यांना रिकाम्या हाताने परतावे लागल्याने तीव्र असंतोष पसरला आहे. या टंचाईचा फटका शेतीसह ग्रामीण वाहतूक व बांधकाम क्षेत्रालाही बसत असून, मजुरांच्या हाताला काम मिळेनासे झाले आहे..'पाऊस सुरू होण्यापूर्वी मशागत पूर्ण करणे गरजेचे आहे, अन्यथा संपूर्ण खरीप हंगाम धोक्यात येईल,' अशी भीती शेतकरी व्यक्त करत आहेत. शेतकरी संघटनांनी प्रशासनाने यात तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे..येत्या काही दिवसांत डिझेल पुरवठा सुरळीत न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी दिला आहे.