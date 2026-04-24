Chhatrapati Sambhajinagar: प्रशासन अपघाताची वाट पाहत आहे का?; फुलंब्री-पाचोरा महामार्गालगतच्या विहिरींमुळे प्रवाशांचा जीव टांगणीला; उपाययोजनांची गरज

फुलंब्री: तालुक्यातील फुलंब्री-पाचोरा राज्य महामार्गावरील बाभूळगाव फाटा, मालोदेवाडी फाटा आणि धनावतवाडी फाटा या परिसरात रस्त्यालगत असलेल्या तीन विहिरींमुळे गंभीर अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. रस्त्याचे काम सुरू असताना कडेला टाकलेल्या मातीमुळे रस्ता अरुंद झाला असून, रस्ता आणि विहीर यामधील अंतर अत्यंत कमी झाले आहे. त्यामुळे वाहनचालकांचा थोडासा ताळमेळ बिघडला तरी थेट विहिरीत कोसळण्याची शक्यता आहे..फुलंब्री-पाचोरा महामार्गावरील विहिरी रस्त्यालगत असल्याने परिस्थिती गंभीर आहे. एका ठिकाणी केवळ पत्र्याचा तात्पुरता आडोसा दिला आहे, तर दोन ठिकाणी तारजाळीचा वापर केला आहे. रस्त्याच्या कडेला खचलेली माती, खोल उतार आणि लगेचच उघडी विहीर ही स्थिती विशेषतः रात्री किंवा पावसाळ्यात अधिक धोकादायक ठरू शकते.हा रस्ता राज्य महामार्ग असल्याने येथे दररोज मोठ्या प्रमाणात वाहतूक सुरू असते. दुचाकी, चारचाकी तसेच मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांची वर्दळ असताना रस्त्यालगत उघड्या विहिरी असणे हे अत्यंत धोकादायक आहे. मात्र तरीही संबंधित विभागाकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला जात आहे..शेतकऱ्यांना भरपाई देऊन विहिरी बुजवाव्यातया समस्येवर उपाय म्हणून संबंधित शेतकऱ्यांना योग्य नुकसानभरपाई देऊन या विहिरी बुजवाव्यात किंवा मजबूत संरक्षक भिंत उभारून त्यांना पूर्णपणे सुरक्षित करावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. सार्वजनिक सुरक्षेला प्राधान्य देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असून, संभाव्य अपघात टाळण्यासाठी तत्काळ कारवाई आवश्यक आहे..दीड वर्षापूर्वी कार कोसळल्याची घटनायाच रस्त्यावरील धनावतवाडी फाटा येथे सुमारे दीड वर्षभरापूर्वी एक कार विहिरीत कोसळल्याची घटना घडली होती. सुदैवाने चालकाने प्रसंगावधान राखत विहिरीत बुडत असलेल्या कारच्या टपावर उभा राहून स्वतःचा जीव वाचवला होता. मात्र त्या घटनेनंतरही प्रशासनाने कोणतीही ठोस व कायमस्वरूपी उपाययोजना केली नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे."फुलंब्री ते पाचोरा हा राज्य महामार्ग सुरवातीला आमच्याकडे होता. परंतु आता महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ (एमएसआयडीसी) यांच्याकडे हा महामार्ग हस्तांतरित केलेला आहे. त्यामुळे आता या रस्त्याची संपूर्ण जबाबदारी त्यांच्याकडे आहे."-साहेबराव जाधव,उपअभियंता सार्वजनिक बांधकाम."फुलंब्री ते बाबरा हा बैलगाडीचा रस्ता होता. तेव्हा रस्त्यापासून सुमारे शंभर फूट अंतरावर आमची विहीर होती. परंतु कालांतराने दोन-तीन वेळेस रस्त्याची रुंदी वाढत गेली. त्यामुळे आता विहीर मुख्य रस्त्याच्या पंख्यालगत आहे. नॅशनल हायवे अधिकाऱ्याकडे नुकसानभरपाई देऊन विहीर बुजवून टाकावी अशी मागणी केली आहे. परंतु संबंधित विभागाचे अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. आम्ही स्वतः स्वखर्चाने उंच लोखंडी जाळी बसवलेली आहे. नाशिकची पुनरावृत्ती होऊन कोणाचा जीव जाऊ नये, अशी आमची इच्छा आहे. त्यामुळे प्रशासनाने वेळीच उपाययोजना कराव्यात."- अयोध्या अरविंद धोंगडे,विहीर मालक शेतकरी."फुलंब्री-पाचोरा राज्य महामार्गावर नव्याने होत असलेल्या रस्त्यावर तीन ठिकाणी रस्त्याला लागून असलेल्या जीवघेण्या विहिरी भविष्यात मृत्यूला आमंत्रण देणाऱ्या आहेत. दुर्दैवी घटना घडण्याअगोदर शासनाने या विहिरी तत्काळ बुजवून टाकाव्या व त्या शेतकऱ्यांना पर्यायी जागेवर विहिरी खोदण्यासाठी नुकसानभरपाई द्यावी."- राजेंद्र चव्हाण,प्रवासी, बाबरा .