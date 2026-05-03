Chhatrapati Sambhajinagar: दंड नव्हे, नियोजित पार्किंगची गरज; फुलंब्रीतील जळगाव महामार्गालगत मार्किंगची आवश्यकता

फुलंब्री: शहरात अवैध पार्किंगचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असून, केवळ दंडात्मक कारवाईने हा प्रश्न सुटणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बेशिस्त वाहनधारकांना शिस्त लावण्यासाठी प्रशासनाने आता नियोजित पार्किंगची ठोस उपाययोजना राबविण्याची वेळ आली आहे. विशेषतः महामार्गालगत आणि मुख्य चौकांमध्ये पार्किंगसाठी जागा निश्चित करून मार्किंग करण्याची मागणी जोर धरत आहे..अतिक्रमण हटविल्यानंतर रस्ते मोकळे झाले असले, तरी त्याच जागांवर आता बेशिस्तपणे वाहने उभी केली जात असल्याने वाहतूक कोंडीची समस्या कायम आहे. पोलिसांकडून नियमित दंड आकारला जात असला, तरी अधिकृत पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध नसल्याने वाहनधारक हतबल आहेत..शहरातील महात्मा फुले चौक परिसरात हजारो वाहनांची वर्दळ असते. या भागात मोठे व्यावसायिक व्यवहार होतात, मात्र ग्राहकांना वाहने उभी करण्यासाठी सुनिश्चित जागा नसल्याने गोंधळ उडतो. यासाठी प्रशासनाने रस्त्यालगत 'पांढरे पट्टे' मारणे किंवा 'ऑड-इव्हन' (सम-विषम) पद्धत राबविण्याची गरज आहे..'महामार्गालगत पार्किंग झोन निश्चित केल्याशिवाय ही समस्या कायमस्वरूपी सुटणार नाही,' अशी भावना स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. केवळ दंड वसूल करण्यापेक्षा प्रशासनाने नियोजनबद्ध पार्किंग व्यवस्थेकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे..योग्य ठिकाणी सूचना फलक लावणे, गस्त वाढवणे आणि व्यापारी व नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे या त्रिसूत्रीचा वापर केल्यास फुलंब्रीचा श्वास मोकळा होऊ शकेल.