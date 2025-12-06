Chhatrapati Sambhaji Nagar Crime : सावंगीत मध्यरात्री थरार; अवैध वाळू माफियांची दादागिरी शिगेला; महसूल पथकाला धमक्या देत ट्रक पळविला!

फुलंब्री : तालुक्यातील सावंगी परिसरात अवैध वाळू उत्खननाविरुद्ध कारवाई दरम्यान महसूल पथकावर वाळू माफियांनी दादागिरी करत धमक्या दिल्या व ट्रक पळवून नेण्याचा धक्कादायक प्रकार गुरुवारी (ता.चार) मध्यरात्री घडला. या प्रकरणी संबंधित आरोपींवर कठोर कारवाईची मागणी महसूल प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे. वरुडकाझी येथील मंडळ अधिकारी विश्वनाथ वसंतराव नागुर्डे (वय ३९) हे सहकारी महसूल अधिकारी राजू काळे (ग्राम महसूल अधिकारी, महालपिप्री) व रवी लोखंडे यांच्यासह परिसरात गस्त घालत होते. .रात्री सुमारे ११.५० वाजेच्या सुमारास सावंगी येथील गट न. २३१/१ मध्ये विना नंबरचा हायवा ट्रक वाळू भरताना दिसला. रोयल्टी परवानगी बाबत विचारणा केली असता चालकाने परवानगी नसल्याचे कबूल केले. तपासणीत ट्रकमध्ये पाच ब्रास वाळू भरलेली आढळली. हायवा हा शेख इरफान शेख निजाम याचा असल्याची माहिती मिळाली. हायवा ताब्यात घेऊन महसूल कार्यालयाकडे नेण्याची कारवाई सुरू असताना चालक शेख अजिज शेख फरिद व त्याच्या साथीदारांनी ट्रक घेऊन पळ काढला..Sand Theft : अनधिकृत उत्पन्नापुढे सर्व काही अलबेल! वाळु उपशाला परवानगी मिळण्यापूर्वीच नव्या जोमाने गोदावरी पोखरण्यास सुरुवात!!.महसूल पथकाने पाठलाग करत असताना पांढऱ्या रंगाची स्विफ्ट कार (एमएच २० डीएफ ०२७१) लावून त्यांच्या वाहनाचा मार्ग अडविण्यात आला. त्यावेळी आरोपींनी महसूल अधिकारी राजू काळे यांना धमक्या देत जबरदस्तीने वाहनातून उतरवून डोंगरात सोडले. यानंतर आरोपींनी गणोरीच्या रस्त्यालगत वाळू खाली करीत ट्रक व स्विफ्टमधील दोघजण पळून गेले. दरम्यान घटनेची माहिती मिळताच फुलंब्री पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले..मात्र आरोपी अंधाराचा फायदा घेत पसार होण्यात यशस्वी झाले. शासनाच्या महसुलाचे नुकसान करणाऱ्या या अवैध वाळू माफियांवर तातडीने कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. शासनाच्या अधिकाऱ्यांना धमक्या देत कर्तव्य बजावण्यास अडथळा आणणाऱ्या संबंधित आरोपींवर कठोर गुन्हे दाखल करण्यात यावे, अशी मागणी मंडळ अधिकारी नागुर्डे यांनी त्यांच्या तक्रारीत केली आहे. अवैध वाळू उपशाचे वाढते प्रमाण आणि त्यामागे असणारे धाडसी गुन्हेगारी स्वरूपामुळे तालुक्यात कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नांबाबत चिंतेचे वातावरण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.