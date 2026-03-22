Chhatrapati Sambhajinagar: फुलंब्री तालुक्यात अवकाळी पावसाचा फटका; ३,८९२ शेतकरी नुकसानग्रस्त

फुलंब्री: तालुक्यात सलग दोन दिवस झालेल्या वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पावसामुळे शेतीपिकांचे अतोनात नुकसान झाले असून, बळिराजा पुन्हा एकदा मोठ्या अस्मानी संकटात सापडला आहे. या नैसर्गिक आपत्तीचा फटका तालुक्यातील तब्बल ९३ गावांतील ३ हजार ८९२ शेतकऱ्यांना बसला आहे..जवळपास १ हजार ३३८ हेक्टरवरील हाता-तोंडाशी आलेली पिके जमीनदोस्त झाली आहेत. कृषी विभागाने नुकसानीचा प्राथमिक अहवाल शुक्रवारी तहसील कार्यालयात सादर केला असून, प्रत्यक्ष पाहणीनंतर नुकसानीचा आकडा आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. तालुक्यात बुधवारी आणि गुरुवारी रात्रीच्या सुमारास अनेक गावांमध्ये अचानक वादळी वाऱ्यासह जोरदार पावसाने हजेरी लावली. यामुळे शेतकऱ्यांच्या काढणीला आलेल्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले..विशेषतः जिरायती जमिनीवरील गहू, हरभरा आणि मका ही पिके जोरदार वाऱ्यामुळे पूर्णपणे आडवी पडून जमीनदोस्त झाली आहेत. अनेक शेतांमध्ये पाणी साचल्याने पिके चिखलात रुतली आहेत, त्यामुळे सोंगणी करणे किंवा पिके वाचवणे कठीण होऊन बसले आहे. याशिवाय, बागायती क्षेत्रातील ऊस व अद्रक या नगदी पिकांनाही या वादळाचा मोठा फटका बसला आहे. वादळी वाऱ्यामुळे ही पिके भुईसपाट झाल्याने भविष्यातील उत्पादनावर त्याचा मोठा आणि थेट परिणाम होणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शेतीपिकांसोबतच आंबा, डाळिंब आणि पेरू या फळबागांचेही न भरून येणारे नुकसान झाले आहे..फळबागांमधील आलेला नवा बहर गळून पडला असून, डाळिंबाची छोटी फळे वाऱ्याच्या वेगामुळे तुटून खाली पडली आहेत. यामुळे फळ उत्पादक शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. शासनाने तातडीने पंचनामे पूर्ण करावेत आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना योग्य ती भरीव आर्थिक मदत व नुकसानभरपाई लवकरात लवकर द्यावी, अशी तीव्र मागणी आता शेतकरी वर्गातून केली जात आहे..नुकसानीचा प्राथमिकअंदाजबाधित गावे : ९३बाधित शेतकरी : ३,८९२जिरायती पिके : १,२८२ हेक्टरबागायती पिके : ३८ हेक्टरफळबागा : १८ हेक्टरएकूण बाधित क्षेत्र : १,३३८ हेक्टर."फुलंब्री तालुक्यात अवकाळी पावसामुळे तब्बल ३ हजार ८९२ शेतकऱ्यांचे १,३३८ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. याची महसूल व कृषी विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्हाधिकाऱ्यांना सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे. यापुढेही बांधावर जाऊन नुकसानीचा आढावा घेण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे."- पंकज वाकळे, तालुका कृषी अधिकारी, फुलंब्री.