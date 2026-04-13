Chhatrapati Sambhajinagar: फुलंब्रीत वाहतुकीचा महाखोळंबा ; बेशिस्त चालक, पार्किंगमुळे महामार्गावर दोन किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा

फुलंब्री: छत्रपती संभाजीनगर-जळगाव या वर्दळीच्या महामार्गावरील फुलंब्री येथील महात्मा फुले चौकात काही बेशिस्त चालकांमुळे, अनधिकृत हातगाडे आणि कुठेही होत असलेल्या वाहनांच्या पार्किंगमुळे रविवारी (ता. १२) प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली. सुमारे दोन तास चाललेल्या या गोंधळामुळे संपूर्ण महामार्गावरील वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. चौकाच्या दोन्ही बाजूंना सुमारे दोन किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याने शेकडो प्रवासी अडकून पडले होते..या ठिकाणी नेहमीच वाहतूक कोंडी होते. पण विशेष म्हणजे, रविवारी महामार्गावर एवढा मोठा खोळंबा होऊनही एकही वाहतूक पोलिस घटनास्थळी उपस्थित नव्हता. त्यामुळे 'नो पोलिस, नो कंट्रोल' अशी स्थिती निर्माण झाली होती. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून अखेर वाहनचालक आणि स्थानिक नागरिकांनीच स्वतः रस्त्यावर उतरून वाहतूक सुरळीत करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, दिशाहीन वाहने आणि जड वाहतुकीमुळे काही काळ चौकात पूर्णपणे गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते.. " महात्मा फुले चौकात दररोजचीच कोंडी प्रवाशांच्या जिवावर बेतत आहे. रस्ता रुंद झाला, पण शिस्त लावणारा कुणीच नाही. प्रशासनाने येथे तातडीने लक्ष न दिल्यास एखादा मोठा अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही."- राजेश मेटे, प्रवासी, जळगाव.कायमस्वरूपी पोलिस, सिग्नल यंत्रणेची मागणीया चौकातील कोंडी ही रोजचीच डोकेदुखी झाली आहे. येथे केवळ तात्पुरती मलमपट्टी न करता कायमस्वरूपी वाहतूक पोलिसांची नियुक्ती करावी आणि तातडीने अत्याधुनिक सिग्नल यंत्रणा बसवावी, अशी जोरदार मागणी फुलंब्रीकरांनी केली आहे..नियोजनाचा बोजवारारस्ता रुंदीकरणाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर या भागातील वाहतूक सुरळीत होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, प्रशासनाच्या चुकीच्या नियोजनामुळे समस्या अधिकच जटील झाली आहे. महामार्गावरून धावणारी अवजड वाहने, प्रवासी बस आणि स्थानिक वाहने यांच्यात समन्वय नसल्याने हा चौक 'ब्लॅक स्पॉट' ठरत आहे. सध्या एप्रिल महिन्याचा कडक उन्हाळा सुरू असल्याने वाहनांत अडकून पडलेल्या लहान मुलांना, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. अनेकांना आपल्या कार्यालयीन कामावर किंवा महत्त्वाच्या गाठीभेटीसाठी वेळेत पोचता आले नाही. परिणामी, प्रवाशांमधून प्रशासनाविरुद्ध तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.