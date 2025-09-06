छत्रपती संभाजीनगर

Ganesh Festival 2025 : गणरायाला लंडनमध्ये निरोप; भारतीय परंपरेचा जागतिक उत्सव

Global Ganeshotsav 2025 : लंडनच्या टॉवर ब्रिजजवळ पारंपरिक थाटात झालेल्या गणेश विसर्जनाने सातासमुद्रापार भारतीय संस्कृतीचा झगमगाट अनुभवायला मिळाला.
नानासाहेब जंजाळे
शेंदूरवादा : लोकमान्य टिळकांनी पुण्यात सुरू केलेला हा गणेशोत्सव सबंध देशात कोणतीही जात, धर्म, पंथ न मानता साजरा केला आहे. जागतिकीकरणाच्या युगात दुसऱ्या देशांमध्ये स्थायिक झालेल्या भारतीयांची संख्या मोठी आहे. परदेशात स्थायिक झालेल्या भारतीयांना तिथल्या दररोजच्या जीवनशैलीची सवय झाली असली तरी सण आणि उत्सवांच्या काळात भारतात पारंपरिक पद्धतीने साजऱ्या होणाऱ्या सणांची आठवण त्यांना येत असेल का, हा प्रश्न आपल्याला नेहमी पडतो. खरंतर देश कोणताही असो आपले सण साजरे करायला सर्वानाच आवडतं, गरज असते ती फक्त तयारी करून ते उत्साहाने साजरे करण्याची.

