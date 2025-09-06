छत्रपती संभाजीनगर

Ganesh Visarjan 2025 : गणरायांच्या विसर्जनासाठी केज पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त, ड्रोन आणि टोईंग व्हॅन सज्ज

Kej News : गणेश विसर्जन मिरवणुका शांततेत पार पडाव्यात यासाठी केज पोलिसांनी ड्रोन, सीसीटीव्ही, वॉच टॉवर आणि टोईंग व्हॅनसह तगडा बंदोबस्त तैनात केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
केज : विघ्नहर्ता श्रीगणेशाच्या विसर्जन मिरवणुकीवर करडी नजर ठेवण्यासाठी केज पोलिसांकडून शनिवारी (ता.०६) शहरात तगडा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. सार्वजनिक गणेश मंडळाच्या मिरवणूका शांततेत पार पाडण्यासाठी शहरातील चौका- चौकात बसविलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्या सोबतच आता ड्रोन, वॉच टॉवर आणि टोईंग व्हॅन पोलीसांच्या मदतीला असणार आहे.

