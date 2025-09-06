Ganesh Visarjan 2025 : गणरायांच्या विसर्जनासाठी केज पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त, ड्रोन आणि टोईंग व्हॅन सज्ज

केज : विघ्नहर्ता श्रीगणेशाच्या विसर्जन मिरवणुकीवर करडी नजर ठेवण्यासाठी केज पोलिसांकडून शनिवारी (ता.०६) शहरात तगडा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. सार्वजनिक गणेश मंडळाच्या मिरवणूका शांततेत पार पाडण्यासाठी शहरातील चौका- चौकात बसविलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्या सोबतच आता ड्रोन, वॉच टॉवर आणि टोईंग व्हॅन पोलीसांच्या मदतीला असणार आहे..शहरातील गणेश विसर्जन मिरवणूकी दरम्यान कायदा-सुव्यवस्था समस्या निर्माण होऊ नये; गणरायाच्या मिरवणूका शांततेत पार पाडण्यासाठी पोलिसांनी करडी नजर असणार आहे. त्यासाठी पोलिस, दंगल नियंत्रक पथकाचे सुसज्ज शस्त्रधारी जवान व गृह रक्षक दलाचे जवान हे लक्ष ठेवून आहेत. .चौका-चौकात व शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ५४८-सी, ५४८-डी वर बसविलेल्या सीसीटीव्ही सोबतच आता मिरवणूकीत ड्रोन द्वारे लक्ष ठेवण्यात येत आहे. तीन ठिकाणी पंधरा फूट उंचीचे वॉच टॉवर उभारले आहेत. या वॉच टॉवरवरील सशस्त्र पोलिसांची करडी नजर असणार आहे. तर मिरवणूकांदरम्यान वाहतूक व मिरवणूकीला अडथळा निर्माण होईल, अशा ठिकाणी वाहन उभी (पार्क) केल्यास त्या वाहनांवर कारवाई करण्यासाठी टोईंग व्हॅन पोलीसांच्या सोबतीला ठेवण्यात आली आहे.."गणेश भक्तांनी श्री गणरायाला निरोप देताना कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवून आपल्या धार्मिक सण-उत्सवाचा आनंद घ्यावा. परंतू या काळात जर कोणी गडबड गोंधळ करून अशांतता पसरविण्याचा प्रयत्न केल्यास नागरिकांनी त्याला पोलिसांच्या स्वाधीन करावे. अशा लोकांवर पोलीस प्रशासनाकडून कठोर कारवाई करण्यात येईल.-स्वप्नील उनवणे, (पोलिस निरीक्षक, केज).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.