छत्रपती संभाजीनगर

Gangapur Accident : भरधाव टॅंकरच्या धडकेत गंगापूरमध्ये दुचाकीस्वारांचा दुर्दैवी अंत

Tanker Accident : गंगापूरजवळ भरधाव टॅंकरने दुचाकीला दिलेल्या भीषण धडकेत दोघांचा मृत्यू होऊन कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
Gangapur Accident
Gangapur Accident Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गंगापूर : भरधाव टॅंकरच्या धडकेत दुचाकीवरील दोघे ठार झाल्याची घटना गंगापूर- भेंडाळा फाटा मार्गावर मंगळवारी (ता. दोन) सायंकाळी घडली. धडकेनंतर दोघेही पंधरा-वीस फूट फेकले गेले. यात भागचंद बैनाडे यांचा जागीच, तर गंभीर जखमी सुरेश चरंडे यांना छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात नेताना वाटेतच मृत्यू झाला.

Loading content, please wait...
varandha ghat accident
Bus accident in Maharashtra
Women motorcycle accidents
Chandrapur accident news
cement mixer truck collision

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com