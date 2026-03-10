Chh. Sambhajinagar: गंगापूरजवळ कंटेनरची दुचाकीला भीषण धडक; शेंदूरवादा येथील तरुणाचा मृत्यू, एक गंभीर

गंगापूर : शिर्डीहून साईबाबांचे दर्शन घेऊन घरी परतणाऱ्या दोन तरुणांच्या दुचाकीला समोरून येणाऱ्या भरधाव कंटेनरने जोरदार धडक दिली. या भीषण अपघातात एका तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला असून, दुसरा मित्र गंभीर जखमी झाला आहे..ही घटना सोमवारी (ता. ९) सायंकाळच्या सुमारास गंगापूर-भेंडाळा रस्त्यावरील बाबरगाव फाट्याजवळ घडली. मिळालेल्या माहितीनुसार, शेंदूरवादा (ता. गंगापूर) येथील सहा मित्र तीन वेगवेगळ्या दुचाकींवरून सोमवारी सकाळी शिर्डीला दर्शनासाठी गेले होते..Vani Car Accident : वणी-नांदुरी रस्त्यावर दोन कारची समोरासमोर भीषण धडक; ८ भाविक जखमी....शिर्डी येथील दर्शन आणि वॉटर पार्कची सफर आटोपून सायंकाळी हे सर्व मित्र गावाकडे परतत होते. दरम्यान, गंगापूर ते भेंडाळापाट्या दरम्यान असलेल्या बाबरगाव फाट्याजवळ अजय शिवाजी काळे (वय १९) आणि रोहित सोमनाथ राघने (वय १९) यांच्या दुचाकीला (क्र. एमएच ५७ ए १०४४) समोरून येणाऱ्या कंटेनरने (क्र. एमएच ४४ यु १२८३) जोराची धडक दिली..या अपघातात दुचाकीवरील अजय काळे याचा जागीच मृत्यू झाला, तर रोहित राघने हा गंभीर जखमी झाला. दोघांनाही तातडीने गंगापूर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले असता डॉक्टरांनी अजयला मृत घोषित केले. जखमी रोहितवर प्राथमिक उपचार करून त्याला पुढील उपचारासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील खासगी रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे..Gangapur Accident News : शिवपूर शिवारात भीषण अपघात, भरधाव कंटेनर-आयशरची समोरासमोर धडक; दोन्ही चालकांचा जागीच मृत्यू .मयत अजय हा चार बहिणींमध्ये एकुलता एक भाऊ होता. या प्रकरणी गंगापूर पोलिसांनी अपघातग्रस्त कंटेनरसह चालकाला ताब्यात घेतले आहे. घटनेचा अधिक तपास पोलीस करीत असून, रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.