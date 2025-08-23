छत्रपती संभाजीनगर

Jayakwadi Dam: गोदाघाटवरील पूरस्थिती नियंत्रणात, गंगापूर विसर्ग थांबला; जायकवाडी विसर्गाने अजूनही गावकऱ्यांना दिलासा नाही

Godavari River: नाशिक जिल्ह्यात पावसाचा जोर ओसरल्यानंतर गंगापूर धरणाचे दरवाजे बंद करण्यात आले. मात्र पाण्याची आवक कायम असल्याने पैठण येथील जायकवाडी धरणातून विसर्ग सुरूच आहे.
Jayakwadi Dam
Jayakwadi Dam
छत्रपती संभाजीनगर : नाशिक जिल्ह्यात तीन दिवसांच्या संततधारेनंतर शुक्रवारी (ता. २२) पावसाचा जोर ओसरला. गंगापूर धरणाचे दरवाजे बंद करण्यात आले. असे असले तरी पाण्याची आवक सुरूच असल्याने पैठणच्या जायकवाडी (नाथसागर) धरणातून विसर्ग दुसऱ्या दिवशीही सुरूच ठेवण्यात आला.

