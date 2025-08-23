Jayakwadi Dam: गोदाघाटवरील पूरस्थिती नियंत्रणात, गंगापूर विसर्ग थांबला; जायकवाडी विसर्गाने अजूनही गावकऱ्यांना दिलासा नाही

छत्रपती संभाजीनगर : नाशिक जिल्ह्यात तीन दिवसांच्या संततधारेनंतर शुक्रवारी (ता. २२) पावसाचा जोर ओसरला. गंगापूर धरणाचे दरवाजे बंद करण्यात आले. असे असले तरी पाण्याची आवक सुरूच असल्याने पैठणच्या जायकवाडी (नाथसागर) धरणातून विसर्ग दुसऱ्या दिवशीही सुरूच ठेवण्यात आला..त्र्यंबकेश्वर व पाणलोट क्षेत्रात पावसाने उघडीप दिल्याने आज दुपारी बाराच्या सुमारास गंगापूर धरणाचे दरवाजे बंद करण्यात आले. त्यामुळे तीन दिवसांपासून पाण्याखाली असलेल्या गोदाघाटावरील पूरस्थिती नियंत्रणात आली आहे. इगतपुरी तालुक्यातही पावसाचा जोर कमी झाल्याने दारणा व अन्य धरणांच्या विसर्गात कपात केली जात आहे..नाशिक जिल्ह्यातील धरणांच्या पातळीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. २६ प्रमुख धरणांमध्ये सध्या ६१ हजार ९४१ दशलक्ष घनफूट पाणीसाठा निर्माण झाला. हे प्रमाण ८८ टक्के आहे. १२ धरणे काठोकाठ भरली असून, सद्यःस्थितीत दारणा- नांदूर मधमेश्वरसह एकूण १५ धरणांमधील विसर्ग कायम आहे. .नाशिकच्या धरणांमधून ‘जायकवाडी’त आतापर्यंत ५० हजार दशलक्ष घनफूट पाणी पोचल्याचा दावा करण्यात आला आहे. दरम्यान, जायकवाडी प्रकल्पाचे बारा दरवाजे प्रत्येकी अडीच फूट उचलून गुरुवारपासून (ता. २१) पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला. नाशिक जिल्ह्यात पाऊस थांबलेला असला आणि गंगापूर धरणातून विसर्ग बंद करण्यात आलेला असला तरी पाण्याची आवक सुरूच आहे. त्यामुळे जायकवाडीच्या विसर्गाची स्थिती आज जैसै थे होती..Beed Lawyer News: सरकारी वकिलाने जीव दिल्याच्या प्रकरणात न्यायाधीशावर गुन्हा दाखल, नेमकं काय घडलं?.दृष्टिक्षेपात जायकवाडीविसर्ग ४१४६० क्युसेकआवक ५४९६८ क्युसेकसाठा २८४४.५६३ दलघमीजलसाठा टक्केवारी ९७.१४.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.