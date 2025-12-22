छत्रपती संभाजीनगर

Weapon Seized: खुनासाठी वापरलेली ‘विळी’ विहिरीतून जप्त; मुरमी येथील आरोपीला कठोर शिक्षेसाठी वाळूज पोलिसांना निवेदन

Chh. Sambhajinagar News: गंगापूर तालुक्यातील अल्पवयीन मुलीच्या हत्याकांडाने जिल्हा हादरला असून पोलिसांनी खुनासाठी वापरलेले हत्यार जप्त केले आहे. आरोपीस कठोर शिक्षा देण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
Weapon Seized

Weapon Seized

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शेंदुरवादा (ता. गंगापूर) : गंगापूर तालुक्यातील मुरमी येथील वैष्णवी संतोष नीळ (वय १७) हिच्या निर्घृण हत्याकांडाने संपूर्ण जिल्हा हादरला आहे. या घटनेला तीन दिवस उलटले असून, रविवारी (ता. २१) पोलिसांनी खुनासाठी वापरलेले हत्यार (लोखंडी विळी) जप्त करण्यात यश मिळवले आहे.

Loading content, please wait...
police
crime
weapon
Police Inquiry
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com