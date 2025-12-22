Weapon Seized: खुनासाठी वापरलेली ‘विळी’ विहिरीतून जप्त; मुरमी येथील आरोपीला कठोर शिक्षेसाठी वाळूज पोलिसांना निवेदन

शेंदुरवादा (ता. गंगापूर) : गंगापूर तालुक्यातील मुरमी येथील वैष्णवी संतोष नीळ (वय १७) हिच्या निर्घृण हत्याकांडाने संपूर्ण जिल्हा हादरला आहे. या घटनेला तीन दिवस उलटले असून, रविवारी (ता. २१) पोलिसांनी खुनासाठी वापरलेले हत्यार (लोखंडी विळी) जप्त करण्यात यश मिळवले आहे..या गुन्ह्यातील आरोपी नानासाहेब कडूबा मोरे (वय २७) याला यापूर्वीच अटक करण्यात आली असून, त्याने खुनानंतर हत्यार विहिरीत फेकल्याची कबुली दिली होती. त्यानुसार पोलिसांनी आरोपीला सोबत घेऊन मुरमी शिवारातील सावळीराम पारदे यांच्या विहिरीवर शोधमोहीम राबवली..कदीम शहापूर येथील राजू कुऱ्हाडे यांना विहिरीत उतरवण्यात आले. त्यांनी पाण्याच्या तळाशी शोध घेऊन खुनात वापरलेली विळी बाहेर काढली. दरम्यान, या प्रकरणातील आरोपीला फाशी किंवा कठोर शिक्षा व्हावी, या मागणीसाठी भाजपच्या जिल्हा सरचिटणीस तथा माजी सभापती ज्योती गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली वाळूज पोलिस स्थानकात पोलिस निरीक्षक शिवचरण पांढरे यांना निवेदन देण्यात आले..Solapur Crime:'एकतर्फी प्रेमातून चुलत मामेबहिणीचा खून'; तरुणास आजीवन जन्मठेप, राग अनावर झाला लग्नास नकार अन्.. .यावर कल्पना साळुंके, शिला कोल्हे, शिला गाढे, संगीता बोरुडे, ज्योती कुंजर, लीलावती भागवत यांच्या सह्या आहेत. यावेळी अविनाश गायकवाड, शेतकरी कृती समितीचे राहुल ढोले, दहेगावच्या सरपंच नंदाताई कर्डिले व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.