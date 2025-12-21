Chh. Sambhajinagar Crime: एकतर्फी प्रेमातून शेजाऱ्यानेच केला वार; वाळूज पोलिसांकडून मुरमीतील विद्यार्थिनीच्या खुनाचा छडा

शेंदुरवादा, (ता. गंगापूर) : गंगापूर तालुक्यातील मुरमी येथील वैष्णवी संतोष निळ (वय १७) या बारावीतील विद्यार्थिनीचा शुक्रवारी (ता. १९) राहत्या घरात खून करण्यात आला होता. या थरारक घटनेने परिसरात खळबळ उडाली असतानाच, वाळूज पोलिसांनी अवघ्या चार तासांत तपासाची चक्रे फिरवून आरोपी नानासाहेब कडुबा मोरे (वय २७) याला बेड्या ठोकल्या आहेत. एकतर्फी प्रेमातून हा प्रकार घडल्याची प्राथमिक माहिती पोलिसांनी दिली आहे..वैष्णवी ही वाळूज येथील साईनाथ विद्यालयात शिक्षण घेत होती. शुक्रवारी दुपारी ती घरात एकटी असताना आरोपीने तिचा खून केला. घटनास्थळी कोणताही पुरावा न सोडता आरोपी शिताफीने फरार झाला होता. मात्र, पोलिस निरीक्षक शिवचरण पांढरे यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने स्थानिक माहिती आणि संशयास्पद हालचालींच्या आधारे तपास केला. संशयित नानासाहेब मोरे याला ताब्यात घेऊन पोलिसी खाक्या दाखवताच त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली. शनिवारी पहाटे त्याला रीतसर अटक करण्यात आली..चोरट्या मार्गाने घरात प्रवेश अन्...आरोपी नानासाहेब हा वैष्णवीच्या शेजारीच राहतो. दोघेही एकाच शाळेत शिकले असल्याने आरोपी तिच्यावर एकतर्फी प्रेम करत होता. तो विवाहित असून त्याला एक मुलगी आहे. काही दिवसांपूर्वीच तो गंगापूर तालुक्यातील बोल्हेगाव येथे सासुरवाडीला स्थलांतरित झाला होता, मात्र त्याचे मुरमी येथे येणे-जाणे सुरू होते..दरम्यान, शुक्रवारी दुपारी साडेतीनच्या सुमारास वैष्णवी घरात विश्रांती घेत असताना आणि तिचे आजोबा अंगणात बसले असताना, आरोपीने ही संधी साधली. त्याने चोरट्या मार्गाने घरात प्रवेश करून वैष्णवीच्या गळ्यावर शस्त्राने वार केले आणि तिथून पळ काढला. काही वेळानंतर आजोबा घरात गेले असता, त्यांना वैष्णवी रक्ताच्या थारोळ्यात मृतावस्थेत आढळली..Nashik Crime : नाशिक खून प्रकरण: गोवर्धन शिवारातील मर्डर मिस्ट्री उलगडली! एकास बिहारमधून, दुसऱ्यास उत्तर प्रदेशमधून अटक.तपास पथकाची कामगिरीही कारवाई पांढरे यांच्यासह पोलिस उपनिरीक्षक अजय शितोळे, रमेश राठोड, प्रवीण वाघ, संदीप धनेधर, पोलिस अंमलदार विजय पिंपळे, सुधाकर पाटील, नितीन धुळे, श्रीकांत सपकाळ, बजरंग धाडगे, शेख गफ्फार, पांडुरंग शेळके, अमोल गायकवाड, नितीन देशमुख, धनंजय सानप, भगवान मुजगुले यांनी केली..गावाला छावणीचे स्वरूप मृत मुलगी आणि आरोपीची घरे शेजारीच असल्याने गावात तणाव निर्माण झाला होता. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी दंगा काबू पथकासह मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. शनिवारी सायंकाळी कडेकोट सुरक्षेत वैष्णवीवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या घटनेमुळे परिसरात तीव्र संताप व्यक्त होत असून आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा देण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.