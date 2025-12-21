छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar Crime: एकतर्फी प्रेमातून शेजाऱ्यानेच केला वार; वाळूज पोलिसांकडून मुरमीतील विद्यार्थिनीच्या खुनाचा छडा

Chhatrapati Sambhajinagar News: गंगापूर तालुक्यातील मुरमी येथे १७ वर्षीय विद्यार्थिनीचा एकतर्फी प्रेमातून खून झाल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. वाळूज पोलिसांनी अवघ्या चार तासांत आरोपीला अटक करून तपासाला वेग दिला.
Chh. Sambhajinagar Crime

Chh. Sambhajinagar Crime

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शेंदुरवादा, (ता. गंगापूर) : गंगापूर तालुक्यातील मुरमी येथील वैष्णवी संतोष निळ (वय १७) या बारावीतील विद्यार्थिनीचा शुक्रवारी (ता. १९) राहत्या घरात खून करण्यात आला होता. या थरारक घटनेने परिसरात खळबळ उडाली असतानाच, वाळूज पोलिसांनी अवघ्या चार तासांत तपासाची चक्रे फिरवून आरोपी नानासाहेब कडुबा मोरे (वय २७) याला बेड्या ठोकल्या आहेत. एकतर्फी प्रेमातून हा प्रकार घडल्याची प्राथमिक माहिती पोलिसांनी दिली आहे.

Loading content, please wait...
police
crime
Police Inquiry
Love
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com