Chhatrapati Sambhajinagar: गंगापूरमध्ये मोकळ्या कांद्याचा लिलाव सुरू; बाजार समितीतर्फे पहिल्याच दिवशी १२५० रुपये उच्चांकी दर

गंगापूर: येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वतीने चालू हंगामातील मोकळ्या कांद्याच्या लिलावाचे उद्घाटन सोमवारी (ता. सहा) सभापती अर्चना कृष्णा सुकासे यांच्या हस्ते करण्यात आले. 'शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळवून देण्यासाठी बाजार समिती प्रशासन नेहमीच प्रयत्नशील असून, शेतकऱ्यांची कोणतीही अडवणूक खपवून घेतली जाणार नाही,' अशी ग्वाही यावेळी सभापतींनी दिली..अर्चना सुकासे म्हणाल्या की, शेतकऱ्यांनी आपला कांदा विक्रीसाठी आणताना त्याची योग्य प्रतवारी करून आणावा, जेणेकरून मालाला अधिक चांगला भाव मिळेल. बाजार समितीत व्यवहार करताना शेतकऱ्यांना काही अडचण आल्यास त्यांनी थेट समितीच्या प्रशासनाशी किंवा आमच्याशी संपर्क साधावा. शेतकऱ्यांची लूट होणार नाही, याची आम्ही पूर्ण खबरदारी घेत आहोत..आमदार प्रशांत बंब यांच्या नेतृत्वाखाली बाजार समितीत विविध विकास योजना राबविण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त सोयी-सुविधा कशा मिळतील, याकडे आमचे विशेष लक्ष असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले..चार हजार क्विंटलची आवककांदा खरेदीच्या पहिल्या दिवशी १८७ वाहनांतून सुमारे ४ हजार क्विंटल कांद्याची आवक झाली. यावेळी उच्चांकी भाव १२५० रुपये, तर सरासरी भाव ८०० ते ९०० रुपये प्रति क्विंटल इतका मिळाला. लिलावासाठी प्रथम आलेले शेतकरी योगेश दारुंटे यांचा बाजार समितीतर्फे सत्कार करण्यात आला..कार्यक्रमाला उपसभापती सचिन काकडे, सचिव मनीष गजभिये, सहसचिव विजय हिवाळे यांच्यासह बाजार समितीचे संचालक भाऊसाहेब पदार, उमेश बाराहाते, डॉ. ज्ञानेश्वर नीळ, सुवर्णा जाधव, नारायण बाराहाते, नवनाथ सुराशे, आप्पासाहेब हिवाळे, जाफर शेख, दत्तात्रय दुबिले, भारत पाटील, सुशीलाबाई राजगिरे, रामेश्वर गवळी, दीपक बडे, सतीश डेडवाल आदी उपस्थित होते.