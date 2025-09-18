Chh. Sambhajinagar Crime

छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar Crime: दारूच्या नशेत मैत्रीचं रुपांतर वैरात, अन् मित्रानेच केला मित्राचा घात

Crime News: गंगापूर तालुक्यात मद्यपान करताना वाद झाल्याने राहुल नवथरचा त्याच्याच मित्रांनी गोळीबार करून खून केला. पोलिसांनी आरोपी कानिफनाथ मावस आणि योगेश नागे यांच्यावर गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे.
गंगापूर : राहुल नवथर याच्या खूनप्रकरणी पोलिसांनी त्याचे मित्र कानिफनाथ मावस व योगेश नागे या दोघांवर गुन्हा नोंदविला. मद्यपान करताना वाद होऊन कानिफनाथने गावठी पिस्तूलमधून राहुलवर गोळीबार केला. दरम्यान, योगेशला पोलिसांनी अटक केली असून गंगापूर न्यायालयाने त्याला चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली.

