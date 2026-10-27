Gangapur Sugarcane Prices: ऊसतोडणी सुरू; दराची कोंडी कायम उताऱ्यात घटीची भीती ; कारखान्यांकडून ‘एफआरपी’ जाहीर होणे बाकी

गंगापूर, : तालुक्यातील गोदावरी पट्ट्यासह संपूर्ण परिसरात यंदाच्या गळीत हंगामाला आणि ऊसतोडणीला जोमाने सुरवात झाली आहे. मराठवाडा तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातून ऊसतोड मजुरांच्या टोळ्या गाड्या-बैलांसह दाखल झाल्या आहेत. मात्र, गळीत हंगाम सुरू होऊनही साखर कारखान्यांनी उसाचा अधिकृत दर जाहीर न केल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीसह चिंतेचे वातावरण पसरले आहे..तालुक्यासह परिसरात समाधानकारक पाऊस न झाल्याने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून उसाची वाढ खुंटली आहे. परिणामी, उसाच्या उताऱ्यात मोठी घट येण्याचा अंदाज आहे. तालुक्यात यंदा गाळपासाठी उपलब्ध असलेले उसाचे क्षेत्र ११ हजार ३३३ हेक्टर असून, नवीन लागवड ४ हजार ५५३ हेक्टरवर झाली आहे. दुष्काळामुळे शेतकरी उसाला मिळणाऱ्या चांगल्या भावावर आशा लावून बसला आहे..उसाला अखेर काय भाव मिळणार?’नियम आणि शासन निर्णयानुसार गळीत हंगाम सुरू करण्यापूर्वी कारखान्यांनी रास्त आणि किफायतशीर दर (एफआरपी) जाहीर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, तालुक्यातील धामोरी येथील मुक्तेश्वर शुगर, जामगाव येथील जयहिंद शुगर आणि महालगाव येथील पंचगंगा शुगर यांसह बाहेरून आलेल्या कोळपेवाडी, प्रवरा, भेंडा, वांबोरी, कन्नड, सोनई, संगमनेर, बारामती अॅग्रो व गणेशनगर आदी कारखान्यांच्या टोळ्यांनी कोणतीही अधिकृत घोषणा न करता तोडणी सुरू केली आहे. त्यामुळे ‘उसाला अखेर काय भाव मिळणार?’ असा संतप्त सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत..कारखान्यांनी दर जाहीर न करताच उसावर दरोडा घालण्याचे काम सुरू केले आहे. पुढील तीन ते चार दिवसांत दर जाहीर न झाल्यास रस्त्यावर आणि कारखान्यांच्या गव्हाणीत उतरून तीव्र आंदोलन केले जाईल.- कृष्णा साबळे, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनायंदा दुष्काळामुळे कारखाने महिनाभर अगोदर सुरू झाले, मात्र दर निश्चित नाही. कारखान्यांनी तत्काळ दर जाहीर करून नियमानुसार १५ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करावेत. - वाल्मीक शिरसाठ, शेतकरी नेतेकारखानदार आणि सरकारने उसाचा भाव न ठरवता शेतकऱ्यांची उघड लूट चालवली आहे. शेतकऱ्यांनी आता झोपेचे सोंग सोडून आपल्या हक्कासाठी एकवटले पाहिजे. - भाऊसाहेब शेळके, शेतकरी नेते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.