Chhatrapati Sambhajinagar Crime : गोळीबारानंतर गुंड लपला पाण्याच्या टाकीत! कुख्यात शुभम जाटला पुंडलिकनगर पोलिसांनी अलगद उचलला

छत्रपती संभाजीनगर - शहरातील कुख्यात गुंड शुभम जाटने जुन्या वादातून एकाच्या घरावर हल्ला केला. यावेळी मोठ्याने शिवीगाळ करीत असताना कुणी घराबाहेर न आल्याने त्याने थेट पिस्तुलाने गोळीबार केला. यात कुणी जखमी झाले नाही.परंतु, या प्रकाराने परिसरात मोठी दहशत निर्माण झाली. गोळीबारानंतर शुभम एका घराच्या गच्चीवरील पाण्याच्या टाकीत लपला होता. पुंडलिकनगर पोलिसांनी शोध घेत त्याला टाकीतून पकडले. शिवाय अन्य सहा जणांना अटक केली..याबाबत सचिन बाली लाहोट (वय ३५, रा. शिवशाहीनगर मुकुंदवाडी) यांनी तक्रार दिली. त्यानुसार ते कंत्राटी सफाई कामगार म्हणून काम करतात. ते तेथे कुटुंबासह राहतात. दरम्यान, सोमवारी (ता. १९) सकाळी ते घरी झोपलेले असताना अचानक शिवीगाळ आणि आरडाओरड करण्याचा आवाज आला..तेव्हा त्यांनी व त्यांच्या आईने खिडकी उघडून पाहिले तेव्हा त्यांच्या परिचयाचा शुभम जाट (रा. बीड बायपास), मयूर संजय उनगे, शिवा ऊर्फ छोट्या रमेश भालेराव, गोल्या ऊर्फ विजय दिनकर धनई, मनोज संजय पडूळ, सागर राऊत, अमर ऊर्फ अतुल पवार हे घराबाहेर दिसले. 'सचिन बाहर आजा, आज तुझे खतम करना है,' असे मोठमोठ्याने ओरडत होते.जाटच्या हातात पिस्तूल तर इतरांच्या हातात तलवार, चाकू होते. दरवाजा उघडत नसल्याने विजयने दरवाजावर मोठा दगड मारला. भीतीमुळे कुणी घराबाहेर पडले नाही. तेवढ्यात जाटने थेट गोळीबार केला. तेव्हा परिसरातील लोक जागे झाले. या ठिकाणी गर्दी झाली होती. तेव्हा आरोपींनी 'कोई बीच में आया तो जान से मार देंगे' अशी धमकी दिली..तेव्हा लाहोट यांना लक्षात आले, की त्यांची काकू शोभा विनोद लाहोट (रा. जयभवानीनगर गल्ली नंबर १४) आणि नातेवाईक अजय कागडा आणि जाट यांच्यातील जुन्या भांडणाचा राग मनात धरून त्यांना ठार मारण्याच्या उद्देशाने हा गोळीबार करण्यात आला. त्यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.पोलिसांनी सातही जणांना ताब्यात घेत अटक केली. यातील संशयित आरोपी जाटवर तब्बल दहा गुन्हे दाखल आहेत. अमर पवारवर तीन गुन्हे दाखल आहेत, त्यात एक खुनाच्या गुन्ह्याचा सामावेश आहे. मयूर उनगे याच्यावरही खुनाच्या प्रयत्नाचा आणि विजय धनईवर एक खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल आहे..पोलिसांवर हल्ला : शुभमसह त्याचा भाऊ जखमीपुंडलिकनगर पोलिस ठाण्याचे उपनिरीक्षक अर्जून राऊत हे सुनील म्हस्के, पोलिस हेडकॉन्स्टेबल प्रकाश डोंगरे, शिवाजी शिंदे, पोलिस कॉन्स्टेबल संदीप बीडकर, अजय कांबळे, विलास साळुंके, अंकुश वाघ हे तपासासाठी घटनास्थळी गेले. तेव्हा त्यांना आरोपी बीडबायपास परिसरात असल्याची माहिती मिळाली.आता पोलिसांनी मोठ्या शिताफीने ते रो हाऊस शोधले. पोलिस आल्याचे कळताच त्यांनी मागच्या बाजूने खिडकीवर असलेल्या स्लॅबद्वारे खाली उतरून पळण्याच्या तयारीत होते. पोलिसांनी घराला कडी लावून आरोपींना ताब्यात घेतले. परंतु, शुभम काही पोलिसांच्या हाती लागला नव्हता. घरात तो सापडला नाही. तो पसार झाल्याचे कुटुंबीयांनी सांगितले..पुढे गेल्यानंतर राऊत यांना पाण्याच्या टाकीत बघावे असे वाटल्याने ते माघारी फिरले. गच्चीवरील टाकीत शोध घेतला तेव्हा एका टाकीत तो सापडला. पोलिसांच्या माहितीनुसार, त्याला पकडण्याचा प्रयत्न करताच त्याने आणि कुटुंबातील काही सदस्यांनी हुज्जत घालत त्याला ताब्यात घेण्यास मज्जाव केला.पोलिस आणि शुभम व त्याच्या नातेवाईकांत झटापट झाली. यात पायऱ्यावरून उतरताना शुभम व त्याचा भाऊ पडल्याने जखमी झाले. यात त्याच्या भावाच्या हाताला तर शुभमच्या पायाला मार लागला. याप्रकरणी सातारा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती..