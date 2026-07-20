Chhatrapati Sambhajinagar: गारखेड्यातील बेकरीत जम्बो सिलिंडरचा स्फोट; भिंतीला तडे, विटा रस्त्यावर; अधिकाऱ्याने जिवाची बाजी लावत सिलिंडर काढले बाहेर

गारखेडा परिसर: येथील एका बेकरी स्वीट मार्टला शनिवारी (ता. १८) मध्यरात्री दोनच्या सुमारास आग लागली. अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल होताच सिलिंडरचा स्फोट झाला. त्यामुळे भिंतीला तडे गेले आणि विटाही रस्त्यावर फेकल्या गेल्या. यावेळी अनेक कर्मचाऱ्यांकडे साधे हेल्मेटही नव्हते. .विशेष म्हणजे आणखी एक जम्बो सिलिंडर आत असल्याची कुठलीही कल्पना अग्निशमन दलास देण्यात आली नव्हती. आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आत जाताना कर्मचाऱ्यांना हे सिलिंडर दिसले. अधिकारी चेतन तरोळे यांनी प्राण पणाला लावून ते बाहेर काढल्याने मोठा अनर्थ टळला..जानकी हॉटेलजवळ कृष्णा बेकरीला आग लागल्याची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू करताच बेकरीतील जम्बो गॅस सिलिंडरचा स्फोट झाला. यावेळी भिंतीला तडे गेले तर, काही विटा रस्त्यावर आल्या. यामुळे कर्मचाऱ्यांना मागे सरकावे लागले. नंतर पुन्हा बेकरीच्या दिशेने जाताच आत आणखी एक जम्बो सिलेंडर दिसले..Haridwar: या ठिकाणी माता पार्वतीने केली होती ३००० वर्ष कठोर तपस्या! फक्त बेलपत्र वाहिल्याने मिळतो १ कोटी वर्षे स्वर्गात राहण्याचा बहुमान.सर्वत्र आग असताना तरोळे यांनी जिवाची बाजी लावून ते बाहेर काढले. आगीचे नेमके कारण आणि नुकसान किती झाले? हे मात्र समोर आले नाही. वैभव बाकळे, जवान अशोक वेलदोडे, संदीप चव्हाण, सूरज राठोड, अमिर शेख, योगेश दुधे, अब्दुल वासे, विजय कोथमिरे, जगदीश गायकवाड, राजू ताटे, पांडुरंग मोठे, नंदकुमार घुगे यांच्या पथकाने ही कामगिरी केली..कर्मचाऱ्यांना सुरक्षेची साधनेच नाहीगंभीर बाब म्हणजे यावेळी काही कंत्राटी कर्मचारी कुठल्याही सुरक्षा साधनांविना घटनास्थळी दिसले. यावर उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शहराची अग्निशमन यंत्रणा जिल्ह्यातील एकमेव आहे. त्यामुळे ती सक्षम असली पाहिजे. कायम आणि प्रशिक्षित कर्मचारी असावेत. ते सर्व सुरक्षा साधनांनी सुसज्ज असावेत, यासाठी लवकरच बैठक घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..घटनास्थळापासून काही अंतरावरच पेट्रोल पंपघटनास्थळापासून काही अंतरावरच पेट्रोल पंप आहे. ही आग भडकली असती तर मोठी दुर्घटना होण्याची शक्यता नाकारता येत नव्हती. त्यामुळे आग आटोक्यात येताच परिसरातील नागरिकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला..FIFA World Cup: २००७ मध्ये अंघोळ घातलेलं ते बाळ अन् आज फायनलनंतरची मिठी... मेस्सी आणि यमालचा त्या Video जिंकली मनं.अन्य घटनेत तीन मजली इमारतीला आगरविवारी सकाळी हेडगेवार रुग्णालय परिसरात सुनील व्हिला नावाच्या एका तीन मजली घराच्या पार्किंगमध्ये आग लागली. याची माहिती अग्निशमन दलाला मिळाली. चेतन तरोळे, अशोक वेलदोडे, बाबासाहेब ताटे, विलास झरे, बाळासाहेब मुंगले, बाळासाहेब गव्हाड यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी तत्काळ आगीवर नियंत्रण मिळवले. यात कुणीही जखमी झाले नाही. या ठिकाणी तीन कुटुंबे राहतात. आगीचे नेमके कारण माहीत नसल्याचे घरमालक कमल गुरबानी यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.