Chhatrapati Sambhajinagar: अफवांमुळे गॅस बुकिंगसाठी ग्राहकांची ऑनलाइन झुंबड;सोशल मीडियावर फिरताहेत दरवाढीचे मेसेज

छत्रपती संभाजीनगर: व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरवाढीनंतर आता घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात तब्बल ५०० रुपयांची वाढ होणार असल्याची अफवा सोशल मीडियावर वेगाने पसरली आणि या अफवेमुळे ग्राहक पॅनिक होत ऑनलाइन बुकिंग करीत आहेत. .प्रत्यक्षात आज बुक केलेले सिलिंडर ग्राहकांना सुमारे २० ते २५ दिवसांनंतर मिळत आहे. त्यामुळे तातडीने बुकिंग करूनही ग्राहकांना अपेक्षित फायदा होणार नाही. यात महत्त्वाची बाब म्हणजे, गॅस सिलिंडरचा दर बुकिंगच्या दिवशी निश्चित होत नाही..ग्राहकांना सिलिंडर मिळालेल्या दिवशी लागू असलेला दरच द्यावा लागतो. त्यामुळे दरवाढीच्या भीतीने आधीच बुकिंग करून ठेवले, तरी त्याचा कोणताही आर्थिक फायदा होत नाही. अफवांवर विश्वास ठेवून अनावश्यक बुकिंग करू नये..अशा पॅनिक बुकिंगमुळे वितरण यंत्रणेवर ताण येतो आणि खरोखर गरज असलेल्या ग्राहकांना वेळेवर सिलिंडर मिळण्यात अडचणी निर्माण होतात. गॅस वितरण सुरळीत राहण्यासाठी आणि सर्व ग्राहकांना वेळेवर सेवा मिळण्यासाठी संयम राखणे आवश्यक असल्याचेही एजन्सींकडून सांगण्यात येत आहे..याआधीही गॅसबाबत टंचाईच्या अफवा उठल्या होत्या. तेव्हा तर एजन्सींवर रांगा लागल्या होत्या. त्यामुळे आता प्रशासनानेही या अफवांबाबत स्पष्टता देण्याची गरज नागरिकांतून व्यक्त होत आहे.